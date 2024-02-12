我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃／生涯第3度捧MVP 馬霍姆斯：為隊友感到驕傲

超級盃更新／25：22 酋長隊贏了49人隊 衛冕成功

超級盃開賽 助洗白罪惡之都

編譯胡立宗／綜合報導
拉斯維加斯或許正在轉型為運動之都。圖為凱薩宮酒店外觀。（美聯社）
拉斯維加斯或許正在轉型為運動之都。圖為凱薩宮酒店外觀。（美聯社）

第58屆NFL超級盃2月11日於賭城拉斯維加斯開打。又稱「罪惡之都」（Sin City）的拉斯維加斯，原本是職業運動敬而遠之的地方，為何近年來有愈來愈多職業球隊進駐，賭城的歷史或許值得探究一番。

1820年代，Rafael Rivera隨著探險隊開發新墨西哥至加州的新路線，當他發現這塊綠油油的草原時，便將此地命名為「Las Vegas」，西班牙文的草原。

1905年開始興建鐵路後，拉斯維加斯城的十六區成為鐵路工人與過往旅人的最愛，因為這裡是各種合法、不合法娛樂的集中地，因此內華達大學的女性史學者Lynn Comella認為，這時是罪惡之都這個暱稱的起源點。

但是當拉斯維加斯愈來愈具規模後，聯邦政府開始注意到此地，並要求當地政府改善城市形象。原來的性交易中心變成賭場與舞者的據點，1940年代後旅館慢慢變多，「賭城大道」（The Strip）開始成形。不過，Strip在英文裡也有脫衣舞的意思。

自此之後，「拉斯維加斯」等於「罪惡之都」、等於「賭城」的印象就成為主流。畢竟在這裡豪賭、酗酒、享樂、狎佞的事，離開賭城後就不存在了，也就是俗語「What happens in Vegas, stays in Vegas.」的由來。對輸光光的賭客來說，贏過再多錢但是帶不出賭城，這句話又是另一種滋味了。

美國大眾對拉斯維加斯的印象也一直差不多。直到2023年理財網站WalletHub的調查，分析全美182個城市裡那個最罪惡，拉斯維加斯還是「貪婪」的第一名，「色慾」、「嫉妒」、「怠惰」也是前五之內。

但是這樣的罪惡之都似乎也在慢慢轉型，曾經因為怕染上賭博惡名的職業運動慢慢開始進駐拉斯維加斯。現在的賭城有職業美足NFL、職業冰球NHL，女子職籃WNBA，職棒MLB也快進駐。

除了即將舉行的超級盃，賭城也舉辦過2023年男子NCAA決賽、一級方程式大獎賽與NBA的季中錦標賽。看來Sin City的「S」，未來也有可能變成Sport也說不定。

賭城 超級盃 NFL

上一則

洛縣警種族暨身分資料庫 開放

下一則

加州遊民法案 專家籲選民支持

延伸閱讀

超級盃更新／19：19 打延長賽 49人隊和酋長隊難分勝負

超級盃更新／19：19 打延長賽 49人隊和酋長隊難分勝負

超級盃／拉斯維加斯開戰 上半場49人10比3領先酋長

超級盃／拉斯維加斯開戰 上半場49人10比3領先酋長
超級盃／廠商重金搶廣告 梅西、阿諾全來了

超級盃／廠商重金搶廣告 梅西、阿諾全來了
泰勒絲超級盃穿搭 脖子金項鍊有凱爾西號碼87

泰勒絲超級盃穿搭 脖子金項鍊有凱爾西號碼87
超級盃／泰勒絲抵球場 披著紅夾克 有這些人陪伴

超級盃／泰勒絲抵球場 披著紅夾克 有這些人陪伴
搭超級盃順風車 幼犬盃20周年擴大舉辦籲關注流浪動物

搭超級盃順風車 幼犬盃20周年擴大舉辦籲關注流浪動物

熱門新聞

中華航空8日推出春節優惠促銷，折扣8%到12%不等。（圖：華航提供）

華航春節促銷8日起跑 洛城台北最便宜機票805元

2024-02-07 01:20
南加州好市多近日開始銷售台灣熱門的「芭樂檸檬綠茶」，迅速在當地華人社區引起轟動。（讀者提供）

華人瘋搶…台灣人氣飲品 好市多一瓶難求

2024-02-04 01:15

洛城新語／AI硬體三巨擘 均來自台灣

2024-02-08 01:16
黃麗菲失蹤時穿著黃色滑雪服，頭戴黑色雪鏡，手拿登山棒。她身高5呎零7吋，體重約110斤。（黃麗菲家人提供）

南加華女暴雪天登山失聯 最後畫面顯示...

2024-02-06 20:30
原價每磅8.99元的豆苗近日只售1.99元。（記者趙健/攝影）

加州暴風雨 蔬菜大跌價 豆苗2折 原因是...

2024-02-06 21:27
在洛杉磯縣，有近三分之一的屋主未申請「房主豁免」產業稅優惠。（取材自Pexels.com）

加州屋主 自住申請豁免 稅額可減7000元

2024-02-06 01:20

超人氣

更多 >
洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到
梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲

梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲
中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了
美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民

美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民
海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這3國收到會生氣

海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這3國收到會生氣