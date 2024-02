超級盃開賽 助洗白罪惡之都

拉斯維加斯或許正在轉型為運動之都。圖為凱薩宮酒店外觀。(美聯社)

第58屆NFL超級盃 2月11日於賭城 拉斯維加斯開打。又稱「罪惡之都」(Sin City)的拉斯維加斯,原本是職業運動敬而遠之的地方,為何近年來有愈來愈多職業球隊進駐,賭城的歷史或許值得探究一番。

1820年代,Rafael Rivera隨著探險隊開發新墨西哥至加州的新路線,當他發現這塊綠油油的草原時,便將此地命名為「Las Vegas」,西班牙文的草原。

1905年開始興建鐵路後,拉斯維加斯城的十六區成為鐵路工人與過往旅人的最愛,因為這裡是各種合法、不合法娛樂的集中地,因此內華達大學的女性史學者Lynn Comella認為,這時是罪惡之都這個暱稱的起源點。

但是當拉斯維加斯愈來愈具規模後,聯邦政府開始注意到此地,並要求當地政府改善城市形象。原來的性交易中心變成賭場與舞者的據點,1940年代後旅館慢慢變多,「賭城大道」(The Strip)開始成形。不過,Strip在英文裡也有脫衣舞的意思。

自此之後,「拉斯維加斯」等於「罪惡之都」、等於「賭城」的印象就成為主流。畢竟在這裡豪賭、酗酒、享樂、狎佞的事,離開賭城後就不存在了,也就是俗語「What happens in Vegas, stays in Vegas.」的由來。對輸光光的賭客來說,贏過再多錢但是帶不出賭城,這句話又是另一種滋味了。

美國大眾對拉斯維加斯的印象也一直差不多。直到2023年理財網站WalletHub的調查,分析全美182個城市裡那個最罪惡,拉斯維加斯還是「貪婪」的第一名,「色慾」、「嫉妒」、「怠惰」也是前五之內。

但是這樣的罪惡之都似乎也在慢慢轉型,曾經因為怕染上賭博惡名的職業運動慢慢開始進駐拉斯維加斯。現在的賭城有職業美足NFL、職業冰球NHL,女子職籃WNBA,職棒MLB也快進駐。

除了即將舉行的超級盃,賭城也舉辦過2023年男子NCAA決賽、一級方程式大獎賽與NBA的季中錦標賽。看來Sin City的「S」,未來也有可能變成Sport也說不定。