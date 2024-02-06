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3/5初選 2/20前登記 投政黨有劃分

編譯胡立宗／綜合報導
3月5日初選的郵寄選票2月5日就會開始寄發，提前投票24日開始。（本報資料照片）
3月5日初選的郵寄選票2月5日就會開始寄發，提前投票24日開始。（本報資料照片）

2024年3月5日是加州的初選投票日，以下是郵寄投票與現場投票的指南：

•如何確認已經完成登記？現在還能登記嗎？

點選「voterstatus.sos.ca.gov」進入州務卿辦公室網站，輸入個人資料後就能確認是否完成登記。

尚未登記的人在2月20日前都還能登記，網址為「registertovote.ca.gov」，有中文版可選。

超過登記期限的人依然可以投票，但在投票地點必須填寫「特殊狀況選民登記書」（conditional voter registration application）。這類選票必須經過資格確認後才能計入得票數。

登記後更改過姓名或地址，且未通知當地車管局（DMV）或美國郵政（USPS）的人，必須至「registertovote.ca.gov」重新登記。

•不屬於政黨的選民如何投票？

加州480萬人沒有所屬政黨，仍想參加總統大選初選投票的話，必須採取以下步驟：

想投給民主黨（Democratic）、自由黨（Libertarian）、美國獨立黨（American Independent）候選人的，郵寄選票者必須先向縣選務辦公室申請，方法可參考「www.sos.ca.gov/elections/political-parties/no-party-preference」，附有中文版的表格。

另外，這三黨的選票也可以在提前投票的投票處索取，或是3月5日當天前往投票所索取。

共和黨（Republican）、綠黨（Green）、和平黨（Peace and Freedom）的支持者則必須先向黨部登記。

想要更改政黨屬性的人，2月20日之前可以進入「registertovote.ca.gov」修改，有中文版網頁可選。超過20日就必須到縣選舉辦公室、提前或當天投票的地點更改。

中文版的投票指南可以參考「vig.cdn.sos.ca.gov/2024/primary/zh/pdf/complete-vig.pdf」。

•郵遞投票與提前投票該怎麼做？

郵遞選票在2月5日開始寄發給已經登記的選民，圈選完畢後可以寄回、投到投票箱或交給投票所。各縣有自己的清單，洛杉磯縣的居民則可參考「voterstatus.sos.ca.gov/ZH/VoteCenters/5030」。

但是郵遞選票最晚必須在3月5日寄出，且送達計票中心的期日不得晚於3月12日。

提前投票從2月24日開始，加州各縣的相關資訊都可在「sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices」找到。

3月5日的上午7時至下午8時，選民可以前往投票所投票。各縣投票所的位置可以在開放投票後，在「sos.ca.gov/elections/polling-place」查詢。

•投完票之後還該做什麼？

第一，確認是否完成投票，「california.ballottrax.net/voter/」的右側輸入個人資料後，就能得知是否完成投票，有中文版可選。

第二，開票結果：當天下午8時投票截止後就會開始開票，州務卿辦公室的網頁會公布最新進度「electionresults.sos.ca.gov」，尚未開票完成的選舉，每日下午5時都會更新，最後結果會在4月12日公告於網頁「sos.ca.gov/elections」。

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