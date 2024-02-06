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線上繳牌照稅 卻收到DMV催繳通知

編譯胡立宗／綜合報導
在車管局現場換照，可能得耗費多時等待。（取自KNBC電視台報導）
在車管局現場換照，可能得耗費多時等待。（取自KNBC電視台報導）

不想請假一天到車管局DMV）排長隊，不少民眾選擇在線上繳牌照稅。但是要注意加州車管局（DMV）是否搞烏龍，錯把民眾的付款當成無效，然後寄發催繳通知，倒楣的人可能要繳200元的滯納金。

車管局2022年寄發3萬份欠繳通知、2023年達4萬份，但詭異的是，DMV答覆NBC I-Team的詢問時只說，60%是因為車主輸入錯誤帳號，但剩下的40%原因為何，DMV卻沒有說明。

但是向媒體揭露此事的Jordan Carrillo，事後卻收到車管局的196元退款。

事情經過是，因為在車管局排隊換照的人太多了，Jordan Carrillo因此選擇線上換照。她說她再三檢查銀行帳號後才送出，DMV網站也立刻回覆收到款項。但是過了幾周，她卻收到催繳通知，還要繳196元滯納金。

Jordan Carrillo說，她非常確定帳號裡的餘額足夠，但銀行卻告訴她，「車管局從未試圖取款」。許多加州車主也抱怨，DMV網站接受付款後，她們同樣收到催繳與滯納金通知，NBC I-Team以200元推算，DMV因此溢收的金額可能高達300萬元。

Jordan Carrillo說，真的要繳這196元，她會瘋掉，還好I-Team詢問車管局後，DMV主動退錢。不過經此教訓，她說，下次就算要耗上一整天排隊，她也要去現場換照了。

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