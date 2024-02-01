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Apple手機新版iOS 增防竊保護

編譯胡立宗╱綜合報導
iPhone作業系統 iOS 17.3新增防竊保護功能。（Unsplash）
iPhone作業系統 iOS 17.3新增防竊保護功能。（Unsplash）

全美各地的iPhone遭竊事件頻傳，受害者不但損失手機，還可能因為內存的帳號、密碼，導致歹徒還能進一步擷取個人資料。因此Apple在最新版的作業系統更新時，釋出iOS 17.3，內建的「裝置防竊保護」（Stolen Device Protection）就能儘可能減少損失。

「Stolen Device Protection」的作用之一就是紀錄使用者常去的地點，在熟悉地點內更改密碼、設定、刪除帳號都不須額外動作，但是一旦Stolen Device Protection發現「使用者」在不常去的地方試圖更改密碼、刪除帳號，就會啟動進階確認程序。

簡單來說，如果竊賊在酒吧或某些店家偷看到你的密碼，然後摸走手機，試圖以原密碼修改或刪除帳號，以便轉手賣出。啟動過Stolen Device Protection的iPhone，因為位置不在熟悉地點，碰到特定功能異動，就會要求「使用者」先比對臉或指紋，如果通過，還要再等一個小時再次確認臉或指紋，通過後才能修改或刪除帳號。

能夠使用Stolen Device Protection的是iPhone XS與更新的機種，包括第二、第三代的SE系列。啟動防盜功能的功能包括，更改Apple ID的密碼、更新Apple ID的安全設定，新增或移除臉比對（Face ID）或指紋比對（Touch ID），關掉尋找手機的Find My Device功能，關掉Stolen Device Protection。

Stolen Device Protection的功能就在，歹徒不能只要靠密碼就能變更Apple ID帳戶、修改密碼、重設手機設定，或以手機啟用其他裝備。第一次臉或指紋比對，或許還能趁人喝醉時得逞，但一小時過後要再獲得認證，被逮的風險就會大增。

啟動Stolen Device Protection的方法很簡單，首先先更新到iOS 17.3，然後建立 Face ID 與Touch ID 。進到系統功能後，滑到「Face ID & Passcode」或「Touch ID & Passcode」，點選後輸入密碼，然後找到「Stolen Device Protection」就能開啟或關閉功能。

Apple iPhone iOS

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