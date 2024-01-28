魔鬼谷核電廠延役5年 聯邦援助11億元

總統拜登（Joe Biden）政府17日批准11億元，用於協助加州最後一座正在運行的核電廠繼續運行。（美聯社）

美聯社報導，總統拜登 （Joe Biden）政府日前批准11億元資金，這筆資金可保證由太平洋瓦電（Pacific Gas and Electric）負責運營的魔鬼谷核電廠（Diablo Canyon Power Plant），至少可在2030年前保持正常運轉，比原訂的關閉時間晚了五年。能源部（Energy Department）並未公布援助計畫相關條款。

2016年，太平洋瓦電、環保組織和核電廠工人工會達成協議，將在2025年前關閉這四個已有十年歷史的反應爐。但在民主黨州長紐森 （Gavin Newsom）敦促下，立法機構於2022年廢除該協議。他表示，由於氣候變遷給能源系統帶來壓力，需避免停電。

加州 是現代環保運動發源地，環保人士認為，即使沒有這些反應爐，加州也有足夠電力，核電持續運作可能會阻礙新清潔能源開發。他們還警告其中一座反應爐長期運作恐帶來安全風險，對此太平洋瓦電提出異議，他們也向核管會（Nuclear Regulatory Commission）提交一份申請，要求將核電廠營運許可證延長20年。