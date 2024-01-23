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德桑提斯退選 死對頭紐森幸災樂禍

編譯組／綜合報導
紐森（右）曾於去年11月兩位州長在福斯新聞網的辯論中預測，德桑提斯（左）很快就會退出競選，並支持川普。（美聯社）
紐森（右）曾於去年11月兩位州長在福斯新聞網的辯論中預測，德桑提斯（左）很快就會退出競選，並支持川普。（美聯社）

舊金山紀事報」（Chronicle）報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）21日幸災樂禍地表示，他的長期競爭對手佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）結束了總統競選活動。

在德桑提斯宣布暫停競選共和黨提名並支持前總統川普（Donald Trump）之後，紐森周日在推特上寫道：「今天，所有德桑提斯的商品火熱特價！」

紐森曾於去年11月兩位州長在福斯新聞網（Fox News）的辯論中預測，德桑提斯很快就會退出競選，並支持川普。

紐森和德桑提斯的公開競爭，始於COVID-19疫情最嚴重的時期。當時兩位州長在處理病毒問題上採取了截然相反的態度。民主黨人紐森對企業和居民實施了嚴格限制，以儘量減少疾病傳播，防止醫院不堪重負。共和黨人德桑提斯則優先考慮保持企業營業，並禁止州內一些自由派地區強制推行口罩和其他保護措施。

此後，兩人在槍枝管制、移民和墮胎等問題上爭論不休。德桑提斯同意在8月與紐森進行辯論，而紐森幾個月來一直在試圖激怒德桑提斯，當時德桑提斯的總統競選民意調查正處於低谷。儘管紐森一直被視為潛在的總統競選者，但他一直是拜登（Joe Biden）總統連任競選的堅定支持者。本周，紐森計畫在關鍵的初選州為這位民主黨總統助選。

德桑提斯曾向共和黨總統參選人川普發起激烈挑戰，但最終，他的聲望始終無法與前總統匹敵。在22日舉行的愛阿華（Iowa）州黨內初選上，川普以30個百分點的優勢擊敗了德桑提斯。

德桑提斯在一段宣布結束競選的視頻中說：「我們沒有一條明確的勝利之路。我很清楚，大多數共和黨初選選民，希望再給川普一次機會。」

德桑提斯 紐森 川普

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