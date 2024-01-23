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謀參選總統 甘迺迪姪子組新黨

編譯陳盈霖／綜合報導
小羅勃．甘迺迪（Robert Kennedy Jr）宣布正創建名為「民眾黨」（We The People）的新政黨，以便在加州正式宣布競選總統。（CBS電視台畫面）
小羅勃．甘迺迪（Robert Kennedy Jr）宣布正創建名為「民眾黨」（We The People）的新政黨，以便在加州正式宣布競選總統。（CBS電視台畫面）

CBS電視台報導，美國已故前總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）的姪子，小羅勃．甘迺迪（Robert Kennedy Jr）宣布正創建名為「民眾黨」（We The People）的新政黨，以便在加州正式宣布競選總統。

據悉，小羅勃．甘迺迪正提交文件，證明其組新黨的資格，希望藉此粉碎美國各地和加州的政黨政治。他的競選團隊指出，該策略的目的是讓甘迺迪的名字順利進入11月總統選舉選票上。

過去幾十年來一直追蹤州政治數據的奎恩（Tony Quinn）表示，在民眾黨獲得加州政黨資格前，至今年6月，需有7萬5000人註冊成該黨選民。「這將非常困難」他說，沒人聽過這個政黨，特別是讓沒註冊政黨的選民註冊是非常困難的。

最新民調顯示，民主黨拜登（Biden）和共和黨川普（Donald Trump）非常可能正面交鋒。共和黨策略師伯格（Tab Berg）表示，讓甘迺迪成為第三方候選人，對雙方而言都是個問題。

他說，「從川普的角度來看，他將不得不與許多對今天感到沮喪的人競爭。」「支持拜登的人民則將不得不弄清楚，如何應對一個批評他們的人。」

除加州外，甘迺迪也在其他六個州，試圖替自己的政黨爭取資格。他同時也在收集簽名，以便有資格將名字放在50個州選票上。

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