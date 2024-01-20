北加半月灣海岸線 訴訟戰上演

如果業主勝訴，該案最終可能提交州最高法院審理，可能會在加州海岸線上下產生反響。(美聯社)

猛烈的風暴給加州 海岸線帶來了嚴重破壞。大部分破壞現在已基本修復，或正在建設中。 但在半月灣 一條安靜住宅區街道盡頭，另一種沿海劇變可能決定數十億元財產的命運，並影響從聖地牙哥到俄勒岡州邊境的數百個公共海灘。

海平面上升對全州長達1100哩的海岸線構成了愈來愈大的威脅。

半月灣沿海屋主要求建海堤被拒。訴訟可能影響整個加州海岸。（Google Maps）

聖荷西信使報報導，2016 年，一場嚴重的風暴導致海洋之家（Casa Mira）前面20呎的懸崖崩塌入海。這是一座由10棟聯排別墅組成的建築群，位於半月灣市中心以北約兩哩。 由於擔心自己房屋面臨迫在眉睫危險，業主們從加州海岸委員會獲得了緊急許可，可以沿著搖搖欲墜的海岸線放下巨石（稱為拋石），以阻止海浪造成更多破壞。

房產主斯金納 (Paula Skinner) 說：「我們只是想保護我們的財產，如果我們什麼都不做，它就會掉進海裡。」

斯金納和海洋之家房主協會其他成員花費了21萬元進行工程研究，尋找永久解決方案。 他們向海岸委員會提出申請，要求建造一座257呎高的混凝土海堤。

海岸委員會工作人員建議批准該項目。 工作人員表示，儘管該機構近年來發放的海堤許可證有所減少，稱其可能對公共海灘造成侵蝕，但耗資500 萬元的海堤，將保護頗受歡迎的加州海岸步道的一部分和下水道管線。 房主們同意支付小徑上的公園長椅、標誌和自行車架的費用，以及通往海灘的樓梯，以改善公共交通。

不過2019年7月的海岸委員會會議上，計畫被拒絕。委員會投票 只允許在鄰近的四單元公寓大樓前建造50呎的海堤，並表示海洋之家房主不能擁有海堤。因此，房主提起訴訟。 在去年7月最終的裁決中，他們獲勝。聖馬刁縣高等法院法官韋納 (Marie Weiner) 裁定，海岸委員會未能平衡保護環境和私人財產權的需要，違反了加州具有里程碑意義的海岸法。

但9月，委員會提出上訴。此案引起了律師、監管機構、研究人員和環保人士的極大興趣。如果業主勝訴，該案最終可能提交州最高法院審理，可能會在加州海岸線上下產生反響。

「如果海岸委員會輸了，」聖塔芭芭拉加大研究員萊斯特(Charles Lester) 說，「基本上意味著海堤建成後，任何開發項目都可以獲得。 我認為這會對委員會避免開發海堤的能力產生寒蟬效應。」