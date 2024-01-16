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共和黨愛州初選／拉馬斯瓦米得票率僅7.7% 宣布退選

總統初選3/5揭幕 2/5即可提前投票

編譯陳盈霖／綜合報導

沙漠太陽報報導，2024年總統初選，將從3月5日「超級星期二」拉開序幕，加州也是當天舉行初選16個州之一，距今不到八周，若選擇提前投票的選民，三周後便可行使公民義務。

2月5日是通訊投票寄給選民的第一天，提前投票站也於當天開始收取選票。所有縣市都需於2月6日開設選票投遞中心，接受郵寄選票。民眾可上州務卿網站caearlyvoting.sos.ca.gov/了解提前投票地點和選票投遞處。

尚未登記投票民眾需於2月20日以前登記，才得以在3月5日投票，選民可上網https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration或索取紙本申請表。選民還需在截止日期前更新投票資訊，如搬家、更改姓名、更改政黨等。

選民可上網https://www.sos.ca.gov/voters-choice-act/vca-participating-counties了解參與「加州選民選擇法案」（Votor's Choice Act）地區，這些地方將從2月24日開始提供親自投票站，任何縣居民都可投票。初選將於3月5日上午7時開始至晚上8時結束，所有郵寄的選票需蓋上3月5日或之前的郵戳。

選民也可於選舉當天，在選定的投票地點登記和投票，這是個萬無一失的選擇。可上網sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg, when available查詢地點。

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