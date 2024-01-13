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防野火危害 「規畫焚燒」擬增8倍

編譯林思牧╱綜合報導
加州消防單位2023年用「規畫焚燒」(prescribed burns)燒掉5萬畝土地上的草木，並希望在2025年時每年達到40萬畝。（美聯社）
加州消防單位2023年用「規畫焚燒」(prescribed burns)燒掉5萬畝土地上的草木，並希望在2025年時每年達到40萬畝。（美聯社）

編譯林思牧╱綜合報導

氣候變遷造成加州野火越發頻繁，為了抑制野火的規模，消防單位2023年用「規畫焚燒」(prescribed burns)燒掉5萬畝土地上的草木，並希望在2025年時每年達到40萬畝。

根據歷史學家的研究，在歐洲人殖民美國之前，加州這個區域每年被野火焚燒掉的面積約為450萬畝。加州野火與森林永續專案小組(California Wildfire and Forest Resilience Task Force)主任萊特(Patrick Wright)指出，雖然沒有人喜歡野火，但野火自起初就是加州森林歷史的一部分。

2020年住在北加州的人，一定還記得那年聖他克魯茲山脈一系列因為閃電引發的野火。野火發生的時候，火焰觸及的地方一切都被燒毀，包括塑膠、金屬、各類化學物質，煙霧與灰燼中藏著許多危害健康的細微顆粒。為了減少野火的燃料，消防單位用規畫焚燒把有野火威脅的地方事先燒掉，如果野火發生，這些剛被燒過的區域不會再起火。

但規畫焚燒也對健康有威脅，2021年聖他克魯茲地區進行規畫焚燒時，住在六哩外的布洛考(Michael Brokaw)看到煙霧吹到他家附近。他因為有哮喘病(asthma)，眼睛開始感到灼熱，肺部開始疼痛。他以為有野火發生，打911詢問，但警察局並不知道發生了什麼事。輾轉追問之後他找到加州州立公園局資深環境科學家海蘭德(Tim Hyland)，才知道那是規畫焚燒的結果。他認為官方在宣傳方面沒有做好，否則他可以到遠一點的地方「避難」。

海蘭德表示，沒辦法讓天下雨，但可以採用規畫焚燒，這是對付野火的利器。焚燒的煙霧對健康也不好，這是大家都了解的，但是為了減少野火的頻率、規模和有毒煙霧，這是不得已必須施行的方式，畢竟規畫焚燒只是燒掉草木，沒有特別危險的東西。

未來規畫焚燒面積會是去年的八倍之多，加州居民最好為規畫焚燒造成的煙霧做準備，尤其是有呼吸道疾病的人。煙霧中對健康最有害的是PM2.5，也就是直徑在2.5微米(microns)之下的細微顆粒，這是人類頭髮直徑的50分之一，這種顆粒會進入肺的深處，造成肺組織的撕裂與發炎，譬如有哮喘病的人，即使只是短暫吸入PM2.5，也會觸發哮喘病發作。

加州 克魯茲 氣候變遷

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