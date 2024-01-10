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服用Paxlovid治新冠 仍有復發可能

編譯林思牧／綜合報導
口服Paxlovid目前是治療COVID-19的最正統醫學療法。（美聯社）
口服Paxlovid目前是治療COVID-19的最正統醫學療法。（美聯社）

這份報告是4日(周四)刊登在「醫療病毒學」(Medical Virology)期刊上，口服Paxlovid目前是治療COVID-19的最正統醫學療法。這項研究選擇了1161位打過疫苗，然後在2022年3月到8月之間第一次感染了新冠病毒的研究對象，並在那年的12月對他們做問卷調查，那時是他們得病之後的四個月以上，他們的年齡中間值是55歲，女性占66%。

這些患者有些服用了Paxlovid，他們中有21%表示後來有症狀復發(symptom rebound)，而且10.8%回答有至少一種長新冠症狀出現。沒有症狀復發現象的病人中，有8.3%回答有至少一種長新冠症狀出現。服用Paxlovid後轉為陰性並繼續測試的病人中，26%回答後來症狀復發並且又測出陽性。

報告的作者之一是德斯登菲爾醫師(Dr. Matthew Durstenfeld)，他是UCSF的副教授與心臟專科醫師，他指出這項結果與另外一項類似研究的結果吻合，也就是打過疫苗的人得了COVID-19以後，不論有沒有服用Paxlovid，症狀復發與出現長新冠的機率跟沒服Paxlovid的很接近。

德斯登菲爾指出，這項結論代表「預防勝於治療」真的是有道理的，用打疫苗、戴口罩、保持社交距離來預防感染，比感染疾病再吃藥治療好。UCSF的傳染病學專家陳子平醫師(Dr. Peter Chin-Hong)指出，打過疫苗的人染上COVID-19，症狀復發與長新冠的比例其實相當低，但是沒有打疫苗的長者與免疫不全人士，感染COVID-19常常會變成重症甚至死亡，存活的人出現長新冠的比例很高，所以這些人應該盡快打疫苗並注意預防感染的措施。

疫苗 社交距離 口罩

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