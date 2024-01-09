車禍被調查 Cruise提7.5萬元和解

通用汽車（GM）旗下自動駕駛汽車部門Cruise的自駕車。（美聯社）

底特律自由報報導，通用汽車（GM ）旗下自動駕駛汽車部門Cruise同意支付7萬5000元，以解決加州 監管機構對Cruise未能披露去年10月2日，在舊金山 發生Cruise自動駕駛計程車和一名行人發生事故的細節調查。

自由報上月報導，一名法官命令Cruise出席2月6日聽證會，解釋為什麼它不應該因去年10月發生的自動駕駛計程車事故中「誤導」加州監管機構而被罰款。

根據Curise向底特律自由報提交12月向加州公用事業委員會（CPUC）提交的文件指出，該公司承諾自願向委員會提供幾項「新的增強功能數據報告」。

文件指出，Curise要求推遲2月6日的聽證會，且透過Cruise提供7萬5000元現金解決此事，承諾改進向委員會報告的碰撞數據，及自動駕駛車輛事故數據報告等。

這份文件是對法官於去年12月裁決的回應，該裁決稱Cruise一名資深經理在去年10月3日致電CPUC，報告這起行人碰撞事故。根據經理對事件描述，Curise車在撞上行人後立即停下來，但他並未詳述有關汽車靠邊停車的操作，導致行人被拖曳的關鍵資訊。裁決稱「這一遺漏有誤導委員會關於該起事故的嚴重性，及Curise自動駕駛車輛在發生碰撞後安全運行能力。」

Cruise發言人摩斯（Erik Moser）向自由報表示，Cruise致力重建與監管機構的信任，提高透明度並加強與CPUC合作，提供所需的數據資料。