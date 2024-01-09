自駕車事故 DMV遭控沒追蹤

DMV自2020年後停止追蹤自駕車碰撞事故數據。圖為一輛自駕車正在行駛。(美聯社)

據「舊金山 觀察家」（San Francisco Examiner）報導，曾對幾乎每一起自駕車 AV（autonomous-vehicle）碰撞事故中的過錯方都進行追蹤的加州車管局（Department of Motor Vehicles），在2020 年到來之際突然停止了收集這些信息，換句話說，該數據已近4年未追蹤。

在過去四年裡，負責評估自駕車安全性並批准 AV 公司在道路上部署自駕計程車（robotaxi）的DMV ，沒有公布過任何涉及自駕車碰撞事故的過錯數據。

而在此期間，舊金山的自駕車數量呈爆炸式增長。根據「觀察家」查閱的 DMV 數據，2014 年至2019 年，加州發生226 起涉及 AV 的碰撞事故中，有 225 起向 DMV 報告了過失信息。最後一起包含過失信息的事故記錄於 2019年 11 月 25 日。從那時起，DMV 就再也沒有報告過該州在此期間發生的 442 起交通事故中的任何數據，其中 341 起或 77% 發生在舊金山。

當被問及為何停止追蹤過失數據時，DMV稱它們分析了導致自駕車發生碰撞事故的因素，但並不進行過失認定，過失認定通常由執法部門或保險公司做出。

Waymo 表示，該公司並不知道 DMV 報告中的任何變化，並繼續為每個應報告的事件提供事實和數據。Cruise公司發言人則稱在每起事件中，它都向 DMV 提供了 「關於碰撞發生過程的完整描述」。

這項技術已成為舊金山的一個重要爭議領域。市領袖大多反對這種車輛，但Cruise 和 Waymo 這兩家舊金山市主要的自駕計程車運營商，長期以來一直聲稱他們的技術比人類駕駛的汽車更安全，稱已在運營的城市中改善了道路安全。兩家公司發布的研究報告均稱讚了它們的安全記錄，包括責任計算。

Waymo 與保險公司Swiss Re合作，於 去年11 月發布了一項研究，發現 Waymo 的自駕計程車與人類駕駛的汽車相比，財產損失索賠減少了 76%。與此同時，Cruise 在今年早些時候發布了一份研究報告，發現其車輛的運行情況 「平均優於人類駕駛的車輛」，他們表示，這是在對每起事故進行內部調查的基礎上確定的。

去年 8 月，州監管機構允許 Cruise 和 Waymo 在舊金山全境無限制地運營。雖然 Waymo 的車隊仍可無限制投放到道路上，但在 10 月 2 日聯合廣場（Union Square）附近發生一起車禍後，DMV 暫停了Cruise 的運營執照，在這起車禍中，一名婦女被 Cruise 的車輛碾壓並拖行了約 20呎，傷勢嚴重。