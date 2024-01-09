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遞補麥卡錫空缺 紐森訂3/19初選

編譯陳盈霖／綜合報導
麥卡錫眾議員遺缺補選初選的時間紐森訂於3月19日。（美聯社）
麥卡錫眾議員遺缺補選初選的時間紐森訂於3月19日。（美聯社）

CBS電視台報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）8日宣布，第20選區國會眾議員特別選舉初選日期將於3月19日舉行，這場特別選舉，主要是填補上個月從國會辭職的前聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）這個任期剩餘的職缺。

任何黨派候選人都可參加這場初選，若沒有候選人在貝克斯菲（Bakersfield）選區贏得多數選票，排名前兩名候選人，無論屬於哪個黨派，都將進入定於5月21日舉行的決選，獲勝者將在麥卡錫剩餘任期內任職。

麥卡錫在被罷免眾議院議長幾個月後辭職，在安全的共和黨選區，開啟一場可能有眾多候選人角逐的初選。紐森決定選舉時間，可替那些等著角逐麥卡錫職位者提供充足競選。

與此同時，真正遞補麥卡錫下一任期國會眾議員席次的選舉也已開始，初選於3月5日舉行。目前檯面上已有幾位州和地方共和黨官員表態，包括共和黨籍加州眾議員方文思（Vince Fong）、前國會議員參選人吉格里奧（David Giglio）、杜拉瑞縣（Tulare County）縣警局長布德羅（Mike Boudreaux）等。

兩個月前，麥卡錫成為美國史上第一位被罷免的議長，他於去年12月宣布離開國會，「以新的方式替美國服務」。

麥卡錫 眾議員 共和黨

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