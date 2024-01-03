我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區將迎入冬以來最低氣溫 北加幾處山區有冬季暴雪警告

日航完美疏散 38年前520死空難換來「用血寫的」安全規則

聖地牙哥郵局升級 1小時揀貨3千個

編譯胡立宗／綜合報導
丘拉維斯塔郵務中心。（取自Yelp平台）
丘拉維斯塔郵務中心。（取自Yelp平台）

美國郵政（USPS）正在執行為期十年的改造計畫，預計以400億元的經費，使郵務可以抗衡民間的 UPS與 Amazon。全美超過百間郵局接受改造，聖地牙哥縣的丘拉維斯塔郵局正是其中之一，原來的郵局已經蛻變為「Chula Vista Sorting and Delivery Center」，不只收發信，還能成為地區郵務的樞紐。

丘拉維斯塔市第三大道上、5萬6500平方呎的老郵局不只外表經過重整，內部的硬體也大幅更新。美國郵政的代表Mayra Elena告訴聖地牙哥聯合論壇報，它已經不再是爺爺奶奶輩的郵局了。

透過機器協助揀貨郵件，原本要耗費大半天的工作，現在9時之前就能做完，就算是年底長假期間也不例外。9月剛上線的分揀系統，已經讓「丘拉維斯塔郵務中心」的運作速度加快15%，以每小時3100個、一天最多1萬8000個的數量，處理91910、91911、91932三個郵遞區號的包裹。

Mayra Elena說，人力還是需要的，因為有機器的幫忙，他們有更充裕的時間挑出分類錯誤的郵包，然後將它們送到該送的區域。除了郵局內外，派送郵件的車隊也將出現變化，除了已經搭配的GPS系統與快速掃描器，未來還將逐步換成電動車。

相較於Amazon在Otay Mesa新開的55萬0000平方呎分揀中心，每個鐘頭可以處理1萬8000個包裹，美國郵政確實還有很大的進步空間，更何況光是普通郵件未來十年的損失就可能高達1600億元。也因此，美國郵政正對全美百間郵局進行改造，從東岸到西岸，而改造後的丘拉維斯塔郵務中心，分送路線還增加了13條，達到101條。

美國郵政 聖地牙哥 Amazon

上一則

僑領周德昭葬禮 10日玫瑰崗舉行

下一則

加州港口改零排放車隊 暫緩實施

延伸閱讀

玫瑰花車爭奇鬥豔 觀眾飽眼福 聖地牙哥動物園獲最大獎

玫瑰花車爭奇鬥豔 觀眾飽眼福 聖地牙哥動物園獲最大獎
盤點交通基建 州府去年改善逾1500哩道路

盤點交通基建 州府去年改善逾1500哩道路
詐騙ing／想買比特幣 還沒買詐騙信就來

詐騙ing／想買比特幣 還沒買詐騙信就來
聖地牙哥台灣商會 聖誕餐會K歌 熱鬧滾滾

聖地牙哥台灣商會 聖誕餐會K歌 熱鬧滾滾
比特幣暴漲誘惑大 華人猶豫投資 竟先收詐騙郵件

比特幣暴漲誘惑大 華人猶豫投資 竟先收詐騙郵件
郵局3收取設定 信件安全性大增

郵局3收取設定 信件安全性大增

熱門新聞

好市多近期推出的龍年限定包裝酒，令許多消費者驚喜。（記者張庭瑜/攝影）

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

2023-12-29 16:09
近千名青少年在托倫斯市引起了一場大規模動亂，來自南加的11個不同警局紛紛派出警力到現場支援。（取自社群X）

近千青年南加商場暴動 11警局馳援

2023-12-31 16:30
女孩過馬路時，被一輛正在左轉的廂車撞飛。（讀者提供）

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

2023-12-26 19:32
近日，南加州巨大海浪席捲沿岸，當地居民和觀浪者驚慌失措拔腿逃跑。（abc7電視台）

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

2023-12-29 16:36
八方雲集在美目前有數家已簽約的門店，（八方雲集提供）

八方雲集擴張美國版圖 年底前南加州連拓兩據點

2023-12-26 06:25
遭兒子殺害的楊路（左）與王瑟。（取材自GoFundMe）

華人逆子殺母弒父、重傷妹妹 還報警撒謊有人闖入

2023-12-31 22:30

超人氣

更多 >
毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原

毛衣縮水怎麼辦？4步驟讓它復原
日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷

日本羽田機場飛機相撞 379人逃命 海保機5死、機長重傷
紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關

紐約皇后區地震 居民驚覺大樓晃動…羅斯福島爆炸或有關
Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區

Walgreens感冒藥被搶空 三大傳染病席捲灣區
奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案

奶油可放在室內多久？奶油大廠給出答案