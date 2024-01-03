聖地牙哥郵局升級 1小時揀貨3千個

丘拉維斯塔郵務中心。（取自Yelp平台）

美國郵政 （USPS）正在執行為期十年的改造計畫，預計以400億元的經費，使郵務可以抗衡民間的 UPS與 Amazon 。全美超過百間郵局接受改造，聖地牙哥 縣的丘拉維斯塔郵局正是其中之一，原來的郵局已經蛻變為「Chula Vista Sorting and Delivery Center」，不只收發信，還能成為地區郵務的樞紐。

丘拉維斯塔市第三大道上、5萬6500平方呎的老郵局不只外表經過重整，內部的硬體也大幅更新。美國郵政的代表Mayra Elena告訴聖地牙哥聯合論壇報，它已經不再是爺爺奶奶輩的郵局了。

透過機器協助揀貨郵件，原本要耗費大半天的工作，現在9時之前就能做完，就算是年底長假期間也不例外。9月剛上線的分揀系統，已經讓「丘拉維斯塔郵務中心」的運作速度加快15%，以每小時3100個、一天最多1萬8000個的數量，處理91910、91911、91932三個郵遞區號的包裹。

Mayra Elena說，人力還是需要的，因為有機器的幫忙，他們有更充裕的時間挑出分類錯誤的郵包，然後將它們送到該送的區域。除了郵局內外，派送郵件的車隊也將出現變化，除了已經搭配的GPS系統與快速掃描器，未來還將逐步換成電動車。

相較於Amazon在Otay Mesa新開的55萬0000平方呎分揀中心，每個鐘頭可以處理1萬8000個包裹，美國郵政確實還有很大的進步空間，更何況光是普通郵件未來十年的損失就可能高達1600億元。也因此，美國郵政正對全美百間郵局進行改造，從東岸到西岸，而改造後的丘拉維斯塔郵務中心，分送路線還增加了13條，達到101條。