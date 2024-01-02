我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山市中心元旦假期 遊客回來了「沒想像的恐怖」

財新文章緬懷李克強等人遭刪 社長胡舒立微博清空

法廊快報／陪審員不到庭 小心挨罰1500元或拘役

編譯胡立宗／綜合報導
加州陪審員一年限一次。（Pixels）
加州陪審員一年限一次。（Pixels）

成為美國公民的責任之一就是擔任陪審員，原則上合格公民每年都有一次擔任陪審員的機會。如果應喚且到庭卻沒被選上，也算是履行了義務，未來一年再收到傳票都可以「一年內擔任過陪審員」拒絕。

不過，雖然機率非常之低，但是沒有正當理由不到庭，可能會被處藐視法庭，罰金1500元或拘役。

誰會收到陪審團傳票（jury summons）？第一必須是美國公民且年滿18歲，其次是通曉英語且能溝通，但某些縣只要略通英文即可擔任，所以不懂英文可能不成免責理由。然後是在該縣住滿12個月，且精神與身體狀況良好。

未入籍者偶爾也可能收到傳票，這是因為陪審團候選名單來自納稅、投票紀錄外，還有在汽車管理局（DMV）的駕照請領紀錄。但不是美國公民的人也別擔心遭到處罰，只要通知當地法庭自己不是公民即可。

正當拒絕擔任陪審員的條件？第一是「非常困難或極度不便」（undue hardship or extreme inconvenience），第二是已經安排度假或就醫，如果不能改期，法庭都會同意延期傳喚。

陪審員有錢領嗎？有，開庭期間，每天可以領到15元，另外每通勤1哩可報銷15分。大陪審團（Grand Jury）期程超過10天，小陪審團（Petit Jury）超過45天，補貼增至每天50元。另外，聯邦法規沒有規定，但美國公司會給陪審員工資，不過老闆是華人可就不一定了。

美國公民 傳票 駕照

上一則

洛城新語／新科技的「華而不實」陷阱

下一則

幾十萬人爭睹玫瑰花車遊行 幾無人戴口罩

延伸閱讀

藥師拒開事後避孕藥 涉性別歧視 ？

藥師拒開事後避孕藥 涉性別歧視 ？
非裔青年遭暴力執法 2急救員注射過量鎮靜劑 判過失殺人

非裔青年遭暴力執法 2急救員注射過量鎮靜劑 判過失殺人
芝加哥前區長柏克涉貪腐勒索案 13項罪成

芝加哥前區長柏克涉貪腐勒索案 13項罪成
芝前區長柏克貪腐勒索罪成 華商崔華賄賂定罪

芝前區長柏克貪腐勒索罪成 華商崔華賄賂定罪
孟山都化學物外洩使學生致病 須賠8.57億美元

孟山都化學物外洩使學生致病 須賠8.57億美元
誹謗喬治亞州選務人員 朱利安尼須賠1.48億元

誹謗喬治亞州選務人員 朱利安尼須賠1.48億元

熱門新聞

好市多近期推出的龍年限定包裝酒，令許多消費者驚喜。（記者張庭瑜/攝影）

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

2023-12-29 16:09
近千名青少年在托倫斯市引起了一場大規模動亂，來自南加的11個不同警局紛紛派出警力到現場支援。（取自社群X）

近千青年南加商場暴動 11警局馳援

2023-12-31 16:30
女孩過馬路時，被一輛正在左轉的廂車撞飛。（讀者提供）

華人區女高中生被撞飛 肇事者留中國號碼後消失？

2023-12-26 19:32
近日，南加州巨大海浪席捲沿岸，當地居民和觀浪者驚慌失措拔腿逃跑。（abc7電視台）

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

2023-12-29 16:36
八方雲集在美目前有數家已簽約的門店，（八方雲集提供）

八方雲集擴張美國版圖 年底前南加州連拓兩據點

2023-12-26 06:25
想要獲取加州認證的法庭翻譯資格，需要通過三項嚴格的考試。（取材自Pexels）

這職業年薪可達10萬 華人擁天然優勢

2023-12-25 13:47

超人氣

更多 >
日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」

日本能登規模7.6強震、首波海嘯已抵岸 多地發布警報「快逃」
疑遭綁架中國留學生 找到人了

疑遭綁架中國留學生 找到人了
台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%

台灣副總統辯論會後最新民調 柯盈配支持度掉2%
血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮

血流如注…南韓在野黨魁李在明頸部遭刺 兇嫌當場被逮
住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊

住宅房地產降溫產生漣漪效應 其他產業遭衝擊