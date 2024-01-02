法廊快報／陪審員不到庭 小心挨罰1500元或拘役

加州陪審員一年限一次。（Pixels）

成為美國公民 的責任之一就是擔任陪審員，原則上合格公民每年都有一次擔任陪審員的機會。如果應喚且到庭卻沒被選上，也算是履行了義務，未來一年再收到傳票 都可以「一年內擔任過陪審員」拒絕。

不過，雖然機率非常之低，但是沒有正當理由不到庭，可能會被處藐視法庭，罰金1500元或拘役。

誰會收到陪審團傳票（jury summons）？第一必須是美國公民且年滿18歲，其次是通曉英語且能溝通，但某些縣只要略通英文即可擔任，所以不懂英文可能不成免責理由。然後是在該縣住滿12個月，且精神與身體狀況良好。

未入籍者偶爾也可能收到傳票，這是因為陪審團候選名單來自納稅、投票紀錄外，還有在汽車管理局（DMV）的駕照 請領紀錄。但不是美國公民的人也別擔心遭到處罰，只要通知當地法庭自己不是公民即可。

正當拒絕擔任陪審員的條件？第一是「非常困難或極度不便」（undue hardship or extreme inconvenience），第二是已經安排度假或就醫，如果不能改期，法庭都會同意延期傳喚。

陪審員有錢領嗎？有，開庭期間，每天可以領到15元，另外每通勤1哩可報銷15分。大陪審團（Grand Jury）期程超過10天，小陪審團（Petit Jury）超過45天，補貼增至每天50元。另外，聯邦法規沒有規定，但美國公司會給陪審員工資，不過老闆是華人可就不一定了。