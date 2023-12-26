加州預算赤字高1倍 經濟學家：已出現經濟蕭條徵象

加州下年度赤字還會比本年度高出一倍多。有些經濟學家認為加州已出現經濟蕭條的危險徵象。（美聯社）

2023年即將結束之際，黃金之州面臨著許多困境。本年度加州預算 出現320億元的赤字，下年度預期會膨脹到680億元。稅收又沒有增多的管道，失業州民增加、高薪職位裁員眾多，失業保險計畫已債台高築。有些經濟學家認為加州已出現經濟蕭條的危險徵象。

加州的州稅倚重於所得稅(income tax)。這種稅跟股市的漲跌緊密關聯，造成稅收的不穩定性。2022年度預算有盈餘，2023年度轉為虧損。州長紐森5月把預算項目做了調整，把比較不必要的開支項目刪除或刪減。即便如此，下年度的赤字還是會比本年度高出一倍多。

今年年初加州的失業率是4.2%，現在已升高到4.8%，是全國失業率最高的幾州之一，全國的失業率只有3.9%。根據裁員數據網站Layoffs.fyi的資料，今年加州高科技業裁掉7萬8000個職位。這類員工通常薪資較高。新增加的工作主要是健保業、旅館業和飲食業的職位。這些職位的薪資較低，因此州政府能得到的個人所得稅減少。

新職位的增加速度也減慢了。根據州議會的分析報告，從6月到9月，連續四個月新增職位都少於1萬個。上一次這種現象出現是在「經濟大衰退」(The Great Recession，2005年至2012年)期間，那是從經濟大蕭條 (The Great Depression)以來最嚴重的經濟衰退，給國計民生都帶來重大的後果。

歷史上給加州府庫大充電的是「首次公開售股」(Initial Public Offering，IPO)。新上市公司的主管與員工會因而獲得暴利，而這種收益是要繳稅的。2020年有119個IPO，2021年有195個，2022年只有31個，2023年只剩25個。

2020年新冠疫情大爆發以後，眾多失業州民大量領取救濟金。到今天失業保險基金(unemployment insurance fund)已有200億元的負債，未來幾年為這個龐大的債務，要付出30-70億元的利息。

不過2024年至少會有一個較好的消息：在連續幾年人口減少以後，預期2024年人口會開始增加。根據富國銀行(Wells Fargo)經濟學家的分析報告，2021年加州人口減少0.9%，2022年減少0.3%，今年只減少了0.1%。富國銀行預期明年人口會增加0.2%，主要的來源是越過邊界入境的偷渡客，以及遠距上班(remote work)會變得更稀少，那些暫遷到外州的遠距工作者必須回到加州上班，這兩大類人口的薪資會讓州府的所得稅收增加。