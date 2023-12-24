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加州快餐店、醫療健保業調薪潮 學者憂心「轉嫁效應」

編譯林思牧／綜合報導
圖為之前加州快餐業員工在州府遊行要求提高薪資。(美聯社)
圖為之前加州快餐業員工在州府遊行要求提高薪資。(美聯社)

加州快餐店和醫療兩種行業的員工明年最低時薪會大幅升高，工會領袖對能夠完成立法大表興奮。但經濟學家認為此舉會改變很多社會趨勢，對這些當前受益的員工也不見得全是好消息。譬如麥當勞就已在大力推展顧客自助訂餐結帳。

在工會領袖與會員的示威抗議浪潮之下，州長紐森今年簽署了兩項提高最低工資法案。第一項是針對大型快餐店的員工，明年4月1日起在全國擁有至少60家分店的快餐企業，必須給加州的員工至少20元的時薪。由於2024年1月1日起加州的最低時薪升到16元，換言之，快餐員工在從4月起最低時薪多出4元。

第二項是醫療健保業員工在6月1日起加薪，根據雇主的類別最低時薪增加到18元、21元或23元。

估計這兩項法案會讓90萬名就業人口得到加薪。從新冠疫情爆發至今，雇主找工變得困難，尤其是小企業的雇主更難於找到勤懇努力的員工。許多小商家的業主只能委屈求全，連那些整天以滑手機為重的員工也不敢貿然辭退。

經濟學家指出，目前勞工薪資福利的爭取方式，變成用各種行業作為專注目標的攻打方式，把企業雇主分開來，然後各個擊破。其他行業的公會看到快餐業與健保業方面獲得的重大突破，肯定也會跟進。到時候其他行業的雇主也要付出代價了。

另外，非快餐的餐飲業以及零售業也會受到牽連，屆時雇主必須給員工加薪，否則他們會跑到快餐店去打工。因此4月1日起不只是大規模快餐業的員工會得到20元的時薪，很多低層工作者都會每小時至少賺20元。

雖然紐森簽署了法案，但他和許多經濟學家都對其影響感到憂心。經濟學家松柏格(Christopher Thornberg)指出，麥當勞和墨西哥快餐店Chipotle的高階主管都表示，公司計畫在明年調高售價，顯然羊毛必須出自消費者身上。又有經濟學家指出，快餐業原本是學生打工的性質。如今卻有許多人一輩子在快餐店賺錢，把時薪調高只是鼓勵他們留在原位不去找更高端的工作，對他們的前途並非好事。

最低時薪 加州 紐森

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