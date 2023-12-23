選聯邦眾議員遭除名 方文思告州府、促法院駁回

共和黨籍加州眾議員方文思（Vince Fong）22日對加州政府提告。（取自Vince Fong競選官網）

共和黨籍加州眾議員 方文思（Vince Fong）22日對加州政府提告，因為州務卿韋伯（Shirley Weber）將其自國會選舉候選人名單中除名。

12月28日是州務卿辦公室提交候選人名冊的最後期限，方文思向沙加緬度高等法院的提告必須在到期日前得到裁定，才能參加2024年3月5日的初選。

韋伯之所以將方文思除名，是因為他已經登記參選加州眾議員。但曾任聯邦眾議院議長的麥卡錫 （Kevin McCarthy）一直到12月6日才宣布不再競選，因此曾經擔任過麥卡錫選區主任的方文思成為共和黨守住地盤的最佳人選，麥卡錫也已為他背書。

方文思趕在期限前提交國會競選文件，但州務卿辦公室15日卻說，加州禁止一人同時參選兩個席位，由於方文思已經申請參選加州眾議員，因此不得參選國會議員。麥卡錫的選區為DC-20，包括肯恩縣部分地區、杜拉瑞縣、國王縣、弗雷斯諾縣，向來是共和黨的票倉。

最有機會保住地盤的方文思因此必須補上，因此不僅是法律之爭，還是政治之爭。方文思方面提出的訴狀表明，基於美國憲法，行政機關只負責選務，不能決定誰能參選，因此州務卿的角色僅限於接收競選申請，而無權裁定誰能參選，所以此舉為州務卿片面擴大自己的權限，法院必須駁回，俾使方文思能夠參選。

方文思日前的聲明曾指出，這是對候選人提交程序前所未有的干預，他已符合競選資格，競選團隊當時就計畫對此決定提出訴訟，且立即對高等法院提出質疑，此次將提告付諸行動。