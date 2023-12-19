聯邦援助結束 糧食不安加劇 飢餓加州再現

食品銀行為弱勢家庭準備食物。（取自洛杉磯地區食品銀行臉書）

Calmatters報導，加州 食品銀行協會（California Association of Food Banks）19日發布數據顯示，過去一年加州糧食不安狀況正在加劇，困難的情況回到新冠疫情 初期水平。

該協會研究和戰略措施主任譚梅林（May Lynn Tan，譯音）表示，「家庭購買食物變少了」。她說，她今夏對接受糧食援助者進行調查，發現「他們儲存的食物即將耗盡，而且買不起新的營養餐」。

疫情時期一項聯邦援助計畫，為糧食援助者提供更多經費購買食品雜貨，該計畫在2021年至2022年，讓加州家庭糧食不安全狀況降低20%。

然而隨著物價飆升，聯邦援助於今年4月結束，糧食不安全狀況自去年以來更為嚴峻。該協會分析指出，截至10月，超過五分之一家庭（約超過310萬個家庭，其中110萬擁有孩子）報告他們獲取食物的管道存在不確定性。

民眾領取食物銀行發放的食品。（取自洛杉磯地區食品銀行臉書）

反貧窮倡議者擔心，今年聯邦援助結束後，加州的飢餓現象會加劇，影響接受「補充營養援助計畫（CalFresh）」近300萬家庭。三年來，聯邦援助計畫每月替所有接受CalFresh的家庭，提供依據其家庭規模的相應補助，其中最高金額的食品援助，對已獲得最高額度的家庭，還可再額外獲得95元。根據食品銀行協會，當聯邦計畫恢復至普通援助水平時，援助金額將減少32%至40%，使得該州尋求食物和雜貨的人數有所增加。

2021年的稅收抵免計畫，替大多數有孩子的家庭帶來數千元補助，兒童貧困水平降至新低，然而該政策結束後，也使貧困再次加劇。

上述兩種情況，倡議者呼籲加州政府，明年擴大相關經費支出，儘管加州2024至2025年預計面臨680億元赤字。食品銀行協會亦準備遊說政府明年擴大援助計畫，包括增加食品銀行資金，以購買加州農產品，補充聯邦政府資助的CalFresh等。

加州立法人員和州長紐森（Gavin Newsom）今年在縮減赤字時，盡量避免主要計畫經費刪減，但赤字的確使這幾年社會服務擴展計畫出現停滯。

儘管如此，在日前由自由派加州預算 和政策中心（California Budget and Policy Center）舉行的反貧困倡議者網路會議上，加州參議會預算主席斯金納（Nancy Skinner）幕僚長巴索洛（Jessica Bartholow）敦促支持者繼續尋求資金。