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優勝美地明年恢復預約入園 系統將在春季周末啟用 僅適用1年

編譯組╱綜合報導
優勝美地國家公園將於2024年恢復預約。（美聯社）
優勝美地國家公園將於2024年恢復預約。（美聯社）

舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，優勝美地國家公園作為國家公園管理局（National Park Service）中遊客最多的景點之一，將在明年大部分時間恢復要求預約入園的制度。

公園官員13日宣布，預約系統將在春季的周末啟用，然後在夏季的大約六周時間裡每周運行七天，並在10月的大部分時間裡改為只在周末運行。

新政策比公園最近的預約制度限制更少，公園官員預計允許進入公園的人數將比2022年多出約20%。儘管如此，公園官員仍希望明年的計畫能實現同樣的目標，即減少交通流量，防止野外環境遭到踐踏，同時讓更多人欣賞到優勝美地著名的景點。但新政策也遭到了無法進入公園的遊客以及擔心旅遊業下滑的門戶社區的批評。

預約政策僅適用於明年，但公園官員正在單獨制定一項長期遊客管理計畫，其中可能包括最快於2025年在優勝美地建立永久性預約系統。

根據明年的 「高峰時段加強版 」（Peak Hours Plus）政策，在預約時段，每輛在上午5時到下午4時之間進入公園的車輛，都必須提前購買兩種通行證中的一種：全天入園通行證或中午有效的下午通行證。兩種通行證的有效期均為三天。途經公園的遊客需要提前預約。

下午4時後進入公園的遊客、在公園預約了住宿或露營地的遊客，或持有野外露營許可或Half Dome許可的遊客、以及乘坐YARTS公共交通巴士或隨旅遊團進入公園的遊客，均無需預約。

4月13日至6月30日和8月16日至10月27日期間，只需在周末預約。7月1日至8月15日期間，每周每天都需要預約。可在Recreation.gov/timed-entry/10086745網站上提前購買門票。

公園官員計畫允許更多遊客入園的部分原因是，優勝美地正在進行的許多基礎設施項目已經結束。這不僅意味著因施工而造成的交通阻塞減少了，而且改善了優勝美地山谷等地的交通流量。公園官員還表示，將靈活運用新系統，如果有更多的空間，就將提供更多的預約。

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