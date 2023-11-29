矽谷銀行重返金山租辦公室 傳將落腳前LinkedIn辦事處
大約九個月前，專門服務投資商與資產雄厚客戶的矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 突然宣布倒閉。銀行大客戶陷入無限恐慌。經過這一段時間，此曾經深受矽谷新創企業歡迎的金融機構確定將於舊金山成立新辦公中心。
根據諸多消息來源，矽谷銀行即將簽訂位於南市場 (SoMa) 社區第二街222街一棟26樓辦公大樓的最頂層。總面積達六萬平方呎。此辦公樓層原來承租單位為著名職業社交平台LinkedIn。
今年3月間矽谷銀行倒閉危機爆發後，銀行已被總部位於南卡羅來納州的First Citizens銀行接管。矽谷銀行發言人28日確定，將遷出目前矽谷銀行位於舊金山Howard街505號的建物。
矽谷銀行發言人對舊金山紀事報表示，矽谷銀行新地點離原來所在位置不遠，其優異工作環境將提供予銀行員工與客戶充分，發揮其傳統商務服務效能。
矽谷銀行發言人不願進一步說明承租細節。然而根據可靠消息來源，矽谷銀行已提出承租此原為LinkedIn辦事處的意向書 (letter of intent, LOI)。承租意向書乃為雙方簽署租約的前兆。
矽谷銀行是美國歷史上，規模第二大的倒閉銀行。然而矽谷銀行今年3月宣布倒閉前一年，已開始在舊金山大幅擴展事業影響力。2022年元月，矽谷銀行從科技大廠IBM轉租其在Howard街505號商業大樓1萬7000呎辦公空間，將其於此大樓的總營業面積增加到8萬3000呎。
根據一般評估，舊金山辦公大樓空置率高達三分之一。且根據房地產服務公司Collier，舊金山目前轉租情形非常普遍，此外最近幾個月間，辦公室租戶承租空間高達520萬平方呎，辦公空間承租、轉租情況之盛，乃為2020年第一季來首見。
灣區人工智慧產業大廠與ChatGBT開發商OpenAI 計畫承租Uber於米慎灣一處總面積48萬6600平方呎的辦公大樓。此乃舊金山從2018年至今最大一筆商業大樓承租計畫。
矽谷銀行展開創辦舊金山辦公大樓之前，已開始在當地展開其開發行動。今年春天矽谷銀行爆發倒閉危機後不久，即在舊金山推出「矽谷銀行經驗中心」(SVB Experience Center)。中心位於舊金山市場街532號，展開有關創投基金與新創事業各種相關活動。
矽谷銀行全球門戶 (Global Gateway)常務主管曹安迪 (音譯，Andy Tsao)表示，今年春天矽谷銀行確實面臨強大挑戰。然而最重要的是，經過半年時間，矽谷銀行又回來了。他強調，銀行目前積極進行各項活動，充分證明矽谷銀行已經回到社區，並且積極與社區展開互動。
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