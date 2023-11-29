矽谷銀行重返金山租辦公室 傳將落腳前LinkedIn辦事處

矽谷銀行將承租舊金山市中心辦公樓。(美聯社)

大約九個月前，專門服務投資商與資產雄厚客戶的矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 突然宣布倒閉。銀行大客戶陷入無限恐慌。經過這一段時間，此曾經深受矽谷新創企業歡迎的金融機構確定將於舊金山 成立新辦公中心。

根據諸多消息來源，矽谷銀行即將簽訂位於南市場 (SoMa) 社區第二街222街一棟26樓辦公大樓的最頂層。總面積達六萬平方呎。此辦公樓層原來承租單位為著名職業社交平台LinkedIn。

今年3月間矽谷銀行倒閉危機爆發後，銀行已被總部位於南卡羅來納州 的First Citizens銀行接管。矽谷銀行發言人28日確定，將遷出目前矽谷銀行位於舊金山Howard街505號的建物。

矽谷銀行發言人對舊金山紀事報表示，矽谷銀行新地點離原來所在位置不遠，其優異工作環境將提供予銀行員工與客戶充分，發揮其傳統商務服務效能。

矽谷銀行發言人不願進一步說明承租細節。然而根據可靠消息來源，矽谷銀行已提出承租此原為LinkedIn辦事處的意向書 (letter of intent, LOI)。承租意向書乃為雙方簽署租約的前兆。

矽谷銀行是美國歷史上，規模第二大的倒閉銀行。然而矽谷銀行今年3月宣布倒閉前一年，已開始在舊金山大幅擴展事業影響力。2022年元月，矽谷銀行從科技大廠IBM轉租其在Howard街505號商業大樓1萬7000呎辦公空間，將其於此大樓的總營業面積增加到8萬3000呎。

根據一般評估，舊金山辦公大樓空置率高達三分之一。且根據房地產服務公司Collier，舊金山目前轉租情形非常普遍，此外最近幾個月間，辦公室租戶承租空間高達520萬平方呎，辦公空間承租、轉租情況之盛，乃為2020年第一季來首見。

灣區人工智慧產業大廠與ChatGBT開發商OpenAI 計畫承租Uber於米慎灣一處總面積48萬6600平方呎的辦公大樓。此乃舊金山從2018年至今最大一筆商業大樓承租計畫。

矽谷銀行展開創辦舊金山辦公大樓之前，已開始在當地展開其開發行動。今年春天矽谷銀行爆發倒閉危機後不久，即在舊金山推出「矽谷銀行經驗中心」(SVB Experience Center)。中心位於舊金山市場街532號，展開有關創投基金與新創事業各種相關活動。

矽谷銀行全球門戶 (Global Gateway)常務主管曹安迪 (音譯，Andy Tsao)表示，今年春天矽谷銀行確實面臨強大挑戰。然而最重要的是，經過半年時間，矽谷銀行又回來了。他強調，銀行目前積極進行各項活動，充分證明矽谷銀行已經回到社區，並且積極與社區展開互動。