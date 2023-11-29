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DMV業務外包 車牌更新變快了

記者張庭瑜／洛杉磯報導
崔小姐前往一家與加州車管局（DMV）合作的店家補辦車牌，在不到五分鐘的時間內，她就獲得了全新的車牌。（崔小姐提供）
崔小姐前往一家與加州車管局（DMV）合作的店家補辦車牌，在不到五分鐘的時間內，她就獲得了全新的車牌。（崔小姐提供）

隨著車牌被偷事件的不斷增加，許多民眾發現要申請補辦車牌的過程常常伴隨著長時間的車管局DMV）排隊，這使得許多人感到頭痛不已。然而，近期有一項DMV提供的隱藏服務，正在讓車牌補辦、駕照更新等變得簡單而快速。

近期崔小姐因近期車牌被偷，最初嘗試在DMV的官方網站上處理事務，但在兩周內沒有收到任何消息。在第三周時，她終於收到一封電子郵件通知拒絕受理。崔小姐原本打算前往DMV辦公室處理此事，但她偶然間發現了DMV有所謂合作店家，可代理車牌補辦等服務，於是她查找了最近的位置，前往補辦。令她驚訝的是，整個過程不到5分鐘，她就成功拿到了新的車輛登記、車牌和貼紙等。

在與工作人員閒聊時，他們也表示，最近幾年治安情況變壞，因此他們見到越來越多的人前來申請車牌替換，特別是因為車牌被偷的情況屢見不鮮。

儘管DMV的合作夥伴提供了更快速的服務，但相對而言，他們的服務可能相比DMV會稍微較高，而具體的費用仍取決於各別店家。

DMV的業務外包計畫允許與DMV合作的合作店家提供包括更新車輛登記、駕駛執照/身分證申請、更改地址、責任轉移和免除通知、申請更換駕駛執照、特殊興趣或個性化車牌、索取駕駛記錄等。民眾可以透過DMV的官方網站：https://www.dmv.ca.gov/portal/locations/business-partners/，來查看鄰近服務店家的位置。

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