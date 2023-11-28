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買智慧玩具 小心引狼入室

編譯胡立宗／綜合報導
曾引發爭議的Hello Barbie。（取自Mattel網頁）
曾引發爭議的Hello Barbie。（取自Mattel網頁）

越來越多的小孩會想要家長買個智慧玩具（AI-enabled smart toy）給他們當聖誕禮物，但是消保團體「美國公共利益研究集團」（U.S. Public Interest Research Group）的最新提醒是，家長在購買前最好是先確認相關功能，免得小孩遭人誘導胡亂購物，或是隱私外洩。

USA Today說，智慧玩具有多搶手，2023年的全球銷量已達1670萬元，高於2022年的1410萬元，而且到了2027年還可能翻倍。但是智慧玩具隱藏的風險越來越多，因此在準備聖誕禮物時，家長得特別當心智慧玩具的以下功能：

•具備攝影機與麥克風的智慧玩具，雖然可以強化與兒童之間的互動，但也可能隱藏隱私洩漏的風險。

•能夠蒐集個資並且上傳至網路的，一但遭到濫用，很有可能危及小孩的安全。

•透過AI引導的購物行為，可能讓小孩在不知不覺下，替大人買了一堆東西。

•智慧玩具也可能將網路上的不當資料傳播給小孩，嚴重的甚至可能妨礙正常發展。

聯邦貿易委員會（FTC）的消費者保護局（Bureau of Consumer Protection）與美國公共利益研究集團合力，擬出了下列問題，供家長在購買智慧玩具前先自行確認：

•確認是否能讓小孩上網，收發電郵，或是連上社交平台？

•確認麥克風與錄影機是否能儲存資料，以及它們儲存後的處理方式，會不會流向外部伺服器？

•確認是否有隱私條款，特別是針對13歲以下兒童的個資保障？

•確認是否內建App，特別是具備購物功能者？

部分智慧玩具之前就已經引發資安疑慮，例如Fisher-Price的Smart Toy Bear與Mattel的Hello Barbie就曾經因為駭客入侵導致個資外洩

另外，購買前確認該款智慧玩具是否曾被回收，也很重要；如果曾被回收，家長應該瞭解原因為何，是否與資安漏洞有關。可以查詢的網站包括聯邦消費者產品安全委員會（CPSC）的「cpsc.gov/recalls」，到「saferproducts.gov」 查詢產品關鍵字；萬一真的發生問題，趕緊上「saferproducts.gov」向CPSC申訴。

個資外洩 隱私 資安

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