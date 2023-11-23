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2元美鈔 市價可能逾4500元 共有6版 新版也搶手

編譯胡立宗／綜合報導
兩元鈔票大有學問，身價不凡。圖為2003年版。（取自The Spruce Crafts網站）
兩元鈔票大有學問，身價不凡。圖為2003年版。（取自The Spruce Crafts網站）

如果您手邊剛好有兩元鈔票，可千萬小心保管，因為依照版本不同，票面印製方式不同，有些甚至可以賣到4500元。

當聯邦從1862年開始印行兩元鈔票後，流通量一直不大，除了財政部擔心大量小額鈔票流通可能引發通貨膨脹，還有兩元鈔票使用不便，因此儘管共有六版的兩元紙鈔，但市面流通量並不高。

直到1942年的世界大戰期間，兩元鈔票才突然搶手起來。因為美國擔心墨西哥成為軸心國洗錢的轉運點，因此禁止攜帶任何面額的美鈔過境，除了兩元與銀元券以外，因為財政部認為他們海外的流通量非常小，因此很難成為軸心國劫掠後兌現的標的。

因此，聯邦鑄印局（Bureau of Engraving and Printing）的紀錄顯示，當時對兩元鈔票的需求激增，特別是美墨邊境一帶。

時至今日，兩元美鈔雖然偶爾還會出現，但是身價已然暴增，U.S. Currency Auctions的紀錄顯示，一張1890年的兩元鈔票就曾以4500元賣出。其他新版鈔票同樣身價不凡，Heritage Auctions經手的2003年兩元鈔票在2022年7月賣出時已達2400元。

U.S. Currency Auctions估計，其他的兩元鈔票身價可能在500元至1000元，依照年份、顏色、發行量而有區分。例如，1928年以前的兩元鈔票較大張，設計也不同，1928年之後的正面的是傑佛遜（Thomas Jefferson）。1928年至1976年的背面是傑佛遜故宅的縮圖，1976之後則改成獨立宣言。

財政部 墨西哥 美墨邊境

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