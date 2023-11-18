州府4000名科研人員 要求加薪

15日在沙加緬度發起罷工的公務科研人員。（美聯社）

4000名加州 公務科研人員15日起在環保廳（California Environmental Protection Agency）的沙加緬度總部周圍展開三天的連續罷工 抗議，因為他們的合約早在2020年就已失效，但州府遲遲不願續約，導致他們的薪水比同等級的工程師少了27%，而且無法正常請假。

引發這場公部門科研人員首度罷工的導火線包括同工不同酬與性別差別待遇。科研人員與工程師都需要專業學經歷、部分工作內容相仿，但是2020年的年薪，前者只有8萬3586元，明顯少於後者的11萬4012元。同時，科研人員以女性為主，工程師四分之三為男性，其中又可能隱含性別差異。

罷工者主要負責的都與民生有關，包括水質監測、原油外洩、動物保育，與追蹤食物傳染病。他們的以「Defiance for Science」為主軸，要求加州政府正視問題，為何合約問題拖了三年還無法解決？

事實上，早在2020年，州長紐森 方面已經提醒人力資源部（California Department of Human Resources）科研人員的薪水過低，特別是環境分析師。不過在罷工開始後，州長辦公室不願回應CalMatters的提問，要人力資源部回答。

人力資源部的媒體部副主任Camille Travis則說，罷工導致州府處境尷尬，因為勞方一方面要求仲裁，一方面又在仲裁達成共識前發動罷工，她只能強調加州政府一直秉持善意，希望與工會達成公平的新約。

只不過，非營利媒體CalMatters取得的文件卻顯示，人力資源部早在上周就已經向公共就業關係委員會（Public Employment Relations Board）提交申訴書（Unfair Practice Charge），意圖阻止罷工，因為「這是非法施壓」，「罷工是出於財務考量的不當施壓，導致州府在薪資協商時面臨不必要的壓力」。

但對於實際參加罷工的人來說，所謂的「財務考量」再切身也不過。因為薪資過低，關係到他們能不能養家活口、照顧小孩。