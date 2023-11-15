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北加山屋建市 明年3月公投 可望成為10年來首個新城市

編譯廖宜怡／綜合報導
位於聖荷昆縣的山屋將於明年3月舉行公投，決定是否成立為加州新城市。（取自臉書）
位於聖荷昆縣的山屋將於明年3月舉行公投，決定是否成立為加州新城市。（取自臉書）

身為加州發展最快的地區之一，北加州山屋（Mountain House）將於明年3月舉行公投，決定是否從一個縣屬地（unincorporated area）變為一個擁有自己政府的城市。如果公投通過，山屋將是加州十多年來第一個成立的新城市。

成為自治城市（municipality）後，山屋將擁有自己的市政府、警察局、消防局等當地機構，為居民提供服務，並會有屬於自己的收入，對土地使用的規畫也將擁有一定的控制權，即允許或限制當地住房開發的能力。

自1850年建州以來，加州已成立了482個自治城市，1900年到1920年以及1950年代到1960年代，是加州成立自治城市的兩個高峰期，與人口激增有關。

加州雖然是美國人口最多的州，但自治城市數目卻少於內布拉斯加州、堪薩斯州、阿肯色州和其他14個州。從2010年到2020年，加州增加了200萬人口，但這段期間只成立了兩個新城市，一個是2011年在南加河濱縣成立的朱魯帕谷（Jurupa Valley）。相較之下，德州增加了400萬人口，但成立了七個新城市；喬治亞州增加了100萬人口，增加了五個新城市。在灣區，最新的城市是康曲柯士達縣20多年前成立的的奧克萊（Oakley）。

曾任職加州六個城市的柏克萊加大講師佛克（Steven Falk）表示，加州很少成立新城市的主要原因是2011年通過的SB89法案，把當初分配給成立新城市之用的數百萬元轉移給其他計畫使用。

佛克表示，如果沒有資金來源，新城市必須自己想辦法獲得收入來提供居民公共服務，這在目前是非常困難的。因為治理城市的成本愈來愈昂貴。

佛克指出，在過去，城市主要只負責提供三項主要服務，公共安全、公共工程和城市規畫。但現在的城市要提供的服務遠不止這些，還有管理公園和娛樂設施、興建動物收容所、處理遊民問題等。此外，市政府內部對各單位的期望也有所提高。例如，警局可能需要成立專案小組、危險物質小組或特種部隊，以應付危機。

加州減少成立新城市的另一個原因是，新城市可能影響所在縣的財政。新城市成立後，它產生的收入將歸其所有，儘管所在縣也會獲得部分用於服務社區的資金，但實際收入會變少。

內布拉斯加州 公投 柏克萊加大

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