Malichita標籤甜瓜召回 疑染沙門氏菌

購買受影響產品的消費者，應將甜瓜丟棄或退回購買地點，不建議食用。（圖片取自pexels）

美國食品暨藥物管理局（FDA ）9日發布警告，農產品生產商Sofia Produce召回有「Malichita」標籤的甜瓜（又稱哈密瓜）。這些甜瓜於10月16日至23日間在美國多州銷售，疑似受到沙門氏菌（Salmonella ）污染。

根據FDA的說法，受影響的甜瓜已在亞利桑納州、加州、佛州、伊利諾伊州、馬裡蘭州、密西根州、新澤西州 、田納西州、德州和威斯康辛州等地分銷，也有在其他市場銷售可能性。 FDA提醒，受影響的甜瓜上貼有「Malichita」字樣標籤，購買該產品的消費者，應將其丟棄或退回購買地點，不建議食用。

沙門氏菌是一種有機體，可對幼兒、年長者以及免疫系統較弱的人造成嚴重甚至致命的感染。沙門氏菌感染者，常出現發燒、腹瀉（可能是血性腹瀉）、噁心、嘔吐和腹痛症狀。在極少數情況下，沙門氏菌可能進入血液並導致更為嚴重的疾病，例如動脈感染（即感染動脈瘤）、心內膜炎和關節炎。病症可能在感染後的6小時至6天內出現，大多數人在4至7天內無需治療即可康復。

幼兒、年長者和免疫系統較弱族群，可能出現更嚴重症狀反應，需要及時住院治療。 CDC 表示， 沙門氏菌每年約導致135萬起疾病和420起死亡。只有在對糞便、體組織或體液進行實驗室檢測後，才能確診被感染。