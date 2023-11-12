經營陷困境 Cruise解雇車隊承包商臨時工

Cruise公司正在裁減那些幫助維護其已停業的自動駕駛汽車車隊的承包商。（美聯社）

根據「舊金山 觀察家」（San Francisco Examiner）報導，Cruise公司正在裁減那些幫助維護其已停業的自動駕駛汽車車隊的承包商。這家陷入困境的自動駕駛汽車公司周四（9日）宣布，它將解雇通過第三方供應商和人事代理公司承包的員工，具體數目不詳。

此前一天， Cruise宣布召回其全部950輛自動駕駛汽車，以修補軟件更新，幫助汽車正確檢測碰撞；兩周多前，加州車管局 （California Department of Motor Vehicles）吊銷了該公司自動駕駛汽車執照。

Cruise的軟體修復工作發生在上個月發生的一起事故之後。當時該公司的一輛自動駕駛出租車將一名婦女壓在底盤下，在市場街（Market Street）將其拖行了20英尺。查克柏格舊金山總醫院（Zuckerberg San Francisco General Hospital）表示，受害者住院治療，情況良好。

Cruise公司的一位發言人告訴「觀察家」說：「Cruise做出了一個艱難的決定，減去一部分支持無人駕駛打車業務的臨時工。這些臨時工負責清潔、充電和維護車隊等工作，我們對他們的貢獻表示感謝。」

Cruise面對公眾的麻煩始於今年8月，當時加州公共事業委員會（California Public Utilities Commission）剛剛批准該公司及其主要競爭對手Waymo在市內不受限制地收費和運營。當月，在舊金山發生一系列碰撞事故後，加州車管局迫使該公司將其車隊白天的汽車數量減少到50輛，夜間減少到150輛。

上個月，全國公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration）的聯邦監管機構對 Cruise 的自動駕駛車隊展開了調查，調查這些汽車是否 「對道路上的行人保持了適當的警惕」。該機構在文件中寫道，這種技術短路可能會增加與行人相撞的風險，導致嚴重傷亡。

此後不久，加州車管局出於安全考慮，吊銷了Cruise在該州運營機器人軸的執照。Cruise公司隨後宣布，將從道路上撤回所有自動駕駛汽車。

為了平息批評者的擔憂，該公司對其技術進行了各種升級，目的是改善自動駕駛汽車在緊急情況和其他情況下的反應能力。

該公司表示，自願召回是為了重新贏得大眾信任而採取的第一步措施之一，其他工作包括聘請第三方律師事務所審查公司對10月2日撞人事件的回應，以及聘請第三方工程公司對事故「進行技術根源分析」。

Cruise還聘請了一名全職的首席安全官，並重新評估其安全、測試和與公共關係的方法。

該公司表示，將繼續「在我們之前運營的市場中進行有限的監督駕駛」，以使該公司能夠進行更多的技術改進。