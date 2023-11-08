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港媒：美記者新書披露黃之鋒曾尋求美領館庇護

AI監管政策 仍在起步階段

編譯組／綜合報導
拜登政府日前發布AI行政命令，規範人工智慧與其開發人員，要求AI工具創建須提交技術安全測試，並制定政府使用AI計畫與相關場所。(美聯社)
拜登政府日前發布AI行政命令，規範人工智慧與其開發人員，要求AI工具創建須提交技術安全測試，並制定政府使用AI計畫與相關場所。(美聯社)

拜登政府日前發布AI行政命令，規範人工智慧與其開發人員，要求AI工具創建須提交技術安全測試，並制定政府使用AI計畫與相關場所。

加州參議員威善高(Scott Wiener)提出廣泛AI相關法案，指出目前人工智慧技術早期嘗試，產生的力量的同時，也可能被濫用。總統命令與即將在英國舉行的工人智慧安全全球峰會，將試圖尋求控管日漸強大的AI軟體，其包括生活各層面，並擴展至政府、治安、醫療保健等。

波士頓大學法學院科技法規專家哈佐格(Woodrow Hartzog)近來在國會證詞表示，AI系統被證實有用，但也為環境與民主帶來巨大成本。

「舊金山紀事報」報導，AI政策制定者了解到，對人工智慧監管太早或不當，可能扼殺其發展潛力，甚至導致情況惡化。然而，若現未能阻止潛在濫用，可能會造成社會面臨負面影響，從金融系統接管失控、到無人干預情況發動戰爭的自動化武器。

參議院司法委員會舉行多次聽證會，包括OpenAI執行長艾特曼(Sam Altman)在內的人工智慧專家，在聽證對AI技術風險與利益進行權衡。密蘇里州共和黨參議員霍力(Josh Hawley)對AI技術可能影響上網兒童表達擔憂。康乃狄克州民主黨參議員布魯門爾(Richard Blumenthal)則認為，立法機構應在AI立法方面團結一致。

華府非營利機構「AI & Digital Policy」研究主任希柯克(Merve Hickok)表示，在高風險政治競選活動，人工智慧產生廣告應暫停，直到有可靠技術檢測內容。

臉部辨識與監控則是最有用，但可能最具傷害的人工智慧形式之一，記錄民眾臉部特徵並進行追蹤。由於可能被濫用，歐盟已提出禁止在公共場合使用即時生物識別工具、意即臉部辨識工具的相關法規。臉部辨識積極應用包括尋人或追蹤攝影畫面出現嫌疑犯但若落入壞人之手，可能被錯誤使用。

聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)告訴「舊金山紀事報」，臉部辨識與監控技術必須通過嚴格測試。

AI在軍事應用也相當廣泛，從情報、監控到自駕等。但是，希柯克認為，允許人工智慧作出涉及生死的獨立決定，將是錯誤。美國前首席數據科學家帕提爾(DJ Patil)引述前美國國防部長卡特(Ash Carter)政策指出，軍事技術始終須有人類參與其中。儘管美國似乎不太可能停止使用，中國等對手也在快速發展的AI強大技術，但應用有限。

肯納認為，人工智慧系統都需進行安檢，最終須由人類做出決策。

AI 人工智慧 臉部辨識

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