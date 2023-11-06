一分鐘看加州／墨西哥亡靈節、美國萬聖節大不同

墨西哥節日亡靈節越來越像萬聖節。（取自PBS電視台畫面）

美國傳統的萬聖節 （Halloween）與墨西哥 文化中的亡靈節（Día de los Muertos）其實是兩回事。從華人 眼光來看，萬聖節等同於中元節，亡靈節則是清明節，兩者祭祀的對象不同，文化意義也不同。除了日期相近（10月31日與11月1日），受到美國普羅文化的影響，墨式亡靈節也愈來愈像萬聖節，雖然這對堅持墨西哥傳統的人來說不可容忍，但對某些人來說，搭著萬聖節讓亡靈節走向國際也未嘗不可。

亡靈節在墨西哥的意義是追思先人，這與清明節慎終追遠的意義相去無幾，甚至連儀式都有幾分類似，同樣會設祭壇、上供品，唯一的差別是華人的清明節通常充滿哀思，但墨西哥人卻以歌舞開心地追思先人的貢獻。

墨裔美籍社群在20世紀前期不太喜歡公開過節，但到了1970與1980年代奇卡諾覺醒（Chicano movement）後，墨裔開始重視亡靈節的傳統，以彰顯墨裔與美國白人間的差異。

只是在好萊塢帶領下的普羅文化，正逐漸模糊亡靈節與萬聖節的分野。不只在美國，連在墨西哥的亡靈慶典上都可以看到美國版萬聖節元素，例如「鬼娃」（Child's Play）的恰吉（Chucky）、「驚聲尖叫」（Scream）的特有鬼臉，還有「月光光新慌慌」（Halloween）的大受歡迎，墨西哥的票房收入在全球70國裡排名第三。

公廣媒體PBS的專文說，現在的亡靈夜，不只是小孩會跟店家討糖，還說「Queremos Halloween!」（我們也要過萬聖節！），大人也會到酒吧慶祝，亡靈節與萬聖節的衣服混雜在一起。這在傳統派人士眼裡當然是大忌，直稱這是美式文化的入侵，與對亡靈節的汙染。

不過當墨西哥聖地「聖費爾南多萬神殿」（Panteón de San Fernando）邊鄭重慶祝亡靈節之際，邊放「活死人之夜」（Night of the Living Dead」，數百人穿著劇中服裝，圍繞著墨西哥「國父」華雷斯（Benito Juárez）的墓地，邊吃零食甜點邊看美國恐怖片，亡靈節與萬聖節的界線明顯地愈來愈模糊。

但是PBS文章認為，傳統的維繫也得靠融合與演化，亡靈節的傳統會繼續，但某些部分可能要歸功於萬聖節的「汙染」。另一方面，就像是美國的萬聖節早已脫離了凱爾特人「豐收日」的概念，萬聖節也不再是原來的萬聖節了。