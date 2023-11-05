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持械霸占優勝美地度假屋 29歲男判5年3個月

編譯陳盈霖／綜合外電報導
優勝美地國家公園一景。（美聯社）
優勝美地國家公園一景。（美聯社）

今日美國報導，聯邦檢察官加州東區辦公室稱，加州奧克赫斯特（Oakhurst）29歲男子奎爾（Devin Michael Cuellar）日前因在優勝美地國家公園（Yosemite National Park）非法霸占私人度假屋且擅自持有短槍和彈藥，被判五年三個月監禁，他並於今年5月承認持有槍枝罪指控。

法庭文件顯示，2021年夏天，奎爾闖入優勝美地國家公園內一處位於Koon Hollar路Wawona住宅，在未經房東許可下，於該屋停留數月。

檢察官表示，奎爾在屋內住了幾個月，破壞該地方，偷走工具箱、平板電視等物品。此外，Wawona其他居民曾報案稱高爾夫球桿等遭竊用品，也在該屋內發現。

法庭文件稱，2021年8月30日，房主到她的度假屋發現門沒鎖，進屋後驚見房內一團亂，衣服、工具、吸毒用品塞滿整間屋子，廚房還有食物、用過的盤子和垃圾等。

調查人員稱，奎爾還從該住宅偷走物品，「毀壞」這個地方。相關單位從屋內發現不屬於屋主的一把遭鋸斷的獵槍和彈藥。檢察官在法庭文件中表示，「整棟房屋又髒又亂，浴缸內裝滿水，廁所裡有大團頭髮。」

一周後優勝美地國家公園巡邏單位對該屋執行搜查令。法庭文件顯示，奎爾因違反假釋條例，2021年11月23日被逮捕。2022年12月，檢察官以入室竊盜等六項罪名起訴奎爾，包括持有武器、破壞財產等。據悉，奎爾曾因劫車和持有管制物品且意圖出售而被定罪，被禁止擁有槍枝和彈藥。

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