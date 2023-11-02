最危險長谷火山 大爆發機率低

加州火山爆發恐對加州構成威脅。（取自U.S. National Archives）

phys.org報導，加州 理工學院（Caltech）研究人員在日前刊登於「科學進展期刊」（Journal Science Advances）最新研究指出，加州最危險的火山之一，幾十年來一直在經歷地質變化和地震 活動，這有時是火山爆發的前兆，但幸運的是，預計並不會發生超級火山爆發。

研究人員一直研究長谷火山口（Long Valley Caldera），包括莫諾縣（Mono County）的巨象湖（Mammoth Lakes）地區。2018年該火山口與其他兩座加州火山，被美國地質調查局（U.S. Geological Survey）列為全美「非常高威脅」火山，意即該機構定義最高風險類別的火山。

另外兩座火山分別為西斯邱縣（Siskiyou County）的沙斯塔山（Mt. Shasta）和拉森火山中心（Lassen Volcanic Center），包括沙斯塔縣的拉森峰（Lassen Peak）。該威脅評估主要分析暴露在火山中人與財產數量，以定義火山的潛在威脅。

長谷火山口位於內華達山脈以東的一片廣闊窪地，位於優勝美地 谷（Yosemite Valley）以東約40哩、舊金山以東約200哩、洛杉磯市中心以北約250哩處。該火山口是由約76萬年以前一次超級火山爆發所形成。

研究人員長期以來，一直關注長谷火山口，那裡的地震和地面波動自40年前起大幅增加，值得注意的是，1980年5月該地區出現四次芮氏規模6級地震。

一般來說，火山爆發前通常會觀察地面形狀與地震活動，但這不意味著火山爆發很快就來。研究人員一直認為在有生之年，長谷火山口發生超級火山爆發風險極低，因整體來說，該地區下方的岩漿明顯正在冷卻，基本上是朝持續平靜前進。

加州理工學院地球物理教授，該研究合著者詹忠文（Zhongwen Zhan，譯音）於聲明中說，「我們認為該地區不會再次爆發超級火山，但冷卻過程可能釋放出足夠的氣體與液體，引發地震和小規模山火爆發。」

未參與加州理工學院研究的美國地質調查局地球物理學家布朗（Emily Montgomery-Brown）說，雖然長谷火山口本身已很古老，岩漿正在冷卻與結晶，但沿著附近莫諾-伊尼奧隕石坑鏈（Mono-Inyo Craters chain）仍有年紀極輕的熔岩流，這意味著即使長谷岩漿已不活躍，該地區仍存在其他的岩漿區。

加州其他火山爆發也恐對加州構成風險。火山灰在潮濕時具有導電性，可能會破壞提供加州數百萬家庭的高壓電路，干擾5號州際公路，遮蓋擋風玻璃。火山灰也可能擾亂北加州或巨象山（Mammoth Mt.）地區數百個日常航班，甚至導致客機墜毀，也恐污染加州大部分地區供水水庫等。

加州最後一次大規模破壞性火山爆發，發生於一個多世紀前。拉森峰於1914年至1917年歷經一系列火山爆發，1915年的噴發摧毀一片森林，火山灰噴出280哩外至內華達州埃爾科（Elko）。