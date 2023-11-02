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野火肆虐 加州森林覆蓋面積大減7%

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加州森林覆蓋面積因野火和其他破壞明顯減少。（美聯社）
加州森林覆蓋面積因野火和其他破壞明顯減少。（美聯社）

最近一項研究發現，自1985年來，加州的樹木覆蓋面積減少了 1760 平方哩（4560 平方公里），幾乎減少了 7%。優勝美地（Yosemite）等國家公園所在地過去十年中，由於火災、幹旱或樹皮甲蟲，近三分之一針葉林已過渡到其他植被。

美聯社（AP）報導，火災及其他破壞正在危及加州珍貴的森林資源。研究表明，越來越猛烈的大火已在全球範圍內改變了地貌，森林正因此消失，野生動物受其威脅。

為減少使氣候變暖的碳所作努力受到挫折，對水源也造成了危害。

在美國西部，一個世紀以來的滅火、砍伐耐火大樹以及其他做法使得灌木叢堵塞了森林。乾旱殺死了數百萬棵針葉樹，或使它們容易受到病蟲害的侵襲 ；不斷變化的氣候帶來了更猛烈的火災。

盡管去年和今年是溫和的野火季節，但在過去五年中，加州發生了 20 場最大野火中的12 場。今年創紀錄的降雨和降雪基本結束了三年的乾旱，但可能導致火災燃料爆炸性增長。

另一些人則擔心，如果不對森林進行適當的管理，可能會導致激烈的火災，從而損害生物棲息地和樹木吸收氣候變暖碳的能力，以及農場和城市的融雪質量。

國家公園管理局（National Park Service）上周開始實施一項頗具爭議的項目，通過在一片樹林中種植最大規模的樹苗來幫助這些強大的樹木恢復。

消防科學家主張通過在理想條件下放火來清除植被，並允許火勢較弱的火種燃燒。但生態學家說，官員一般都會反對這種做法，因為不想冒可能發生大火的風險。

森林服務部（Forest Service）計畫利用「跨黨派基礎設施法」（Bipartisan Infrastructure Law）和「通貨

膨脹削減法」（Inflation Reduction Act）提供的 40 多億元資金，在社區最易受野火影響的地方加強疏伐。

但戴維斯加大（UC Davis）環境科學與政策研究員薩福德（Hugh Safford）說，三分之二的崎嶇山脈無法進入或禁止伐木，因此大部分工作將由受控制的放火來完成。但房主們擔心明火會越過邊界摧毀房屋。

「這是一個典型的惡性問題，你得出的任何解決方案，都會對社會的其他方面和人們所期望的產生巨大影響，」 薩福德說。

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