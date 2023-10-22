紐森以色列之行 再掀選總統聯想

紐森訪問以色列，探視特拉維夫醫療中心住院傷者。(圖取自州長紐森辦公室)

加州 州長紐森 本周出訪行程令人驚訝地發生變化，計畫前往中國行程期間，他將在以色列 停留。在沒有正式外交議程情況下、訪問這個正處在戰爭中的國家，引起外界對他長久以來總統參選野心的更多疑問。

紐森19日在社交媒體發文表示，他將「與那些遭受可怕恐怖攻擊影響的人會面，並提供加州的支持。」紐森此行的兩天前，拜登總統成為第一位在戰爭期間訪問以色列的在任美國總統；一天前，紐約州民主黨州長霍赫爾(Gov. Kathy Hochul)在以色列停留兩天，會見家人與以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)。

根據「聖荷西水星報」報導，政治觀察家認為，紐森此行存在政治風險，他不想被視為機會主義者，但他若成為總統候選人，此行可能增強國際信譽。

以色列之行還將為紐森計畫於11月30日與共和黨總統候選人暨佛羅里達州州長德桑提斯(Gov. Ron DeSantis)進行電視辯論提供素材。德桑提斯本周運用州府經費飛往以色列、免費接回滯留在當地的佛羅里達民眾返美，因此被登上新聞。

索諾瑪州大教授暨政治科學系主任麥庫恩(David McCuan)表示，紐森目標不僅限於沙加緬度。他指出，紐森表達對拜登政府的支持，但對於一個表示不競選總統的人來說，他的表現確實就像是在競選。紐森否認他對白宮有興趣，但若發生事情，則願意填補缺口。

紐森並非第一位訪問戰爭中國家的加州州長。前加州州長阿諾‧史瓦辛格(Gov. Arnold Schwarzenegger)曾於2009年訪問伊拉克、會見當地美軍；雷根(Gov. Ronald Reagan)1971年帶妻兒飛往越南、轉達尼克森總統賀電該國總統連任。

柏克萊加大與南加大政治與傳播教授史努爾(Dan Schnur)認為，紐森所做是政治上明智作法，也是正確行動。加州擁有大量猶太人口，政治領導人現在向以色列表達聲援，是發出非常重要信息。其也向共和黨選民傳達訊息，紐森之行對兩黨表達對以色列的支持。

專家認為，紐森此行結果如何，有待觀察，他的政治命運亦然。