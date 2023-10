法廊快報／分心駕駛 罰款162元起跳

邊開邊吃易造成分心駕駛。(CHP網頁)

全美有3500人在2021年因為分心駕駛(distracted driving )而喪生,因此開車不專心可是大忌。邊開邊吃、邊開邊補妝、講手機卻不開免持聽筒功能,連開車時寵物坐在腿上都算是分心駕駛,被加州 公路巡警(California Highway Patrol)逮到,罰單162元起跳。正因為車輛發動時不能拿著手機,所以連等紅燈時發個訊息都可以被當成分心駕駛,開車一族可得留意了,道理正如CHP警官Ricardo Ortiz所說,只有沒發動的車上,駕駛才能分心做其他事。

開車玩手機是最容易導致分心駕駛的原因。(美聯社)

加州車輛管理局(California DMV)說明,分心駕駛的認定有三大要點:一,視野離開路面(Eyes off the road.);二,心不在路況上(Mind off the road);三,手離開方向盤(Hands off the wheel.)。最後這一點相信許多人只有考駕照 時才會記得,真的拿到駕照後,經常單手握方向盤,另一隻手東摸西摸,這樣也是分心駕駛。

車管局 對常見的分心駕駛做出以下說明:

•吃東西之所以構成分心駕駛,因為吃不只是咀嚼而已,還包括拿食物、開包裝、擦手擦臉。

•補妝的道理也很簡單,因為沒有人化妝時,眼睛不必看的。

•拿著手機講電話、發訊息可想而知正是分心駕駛,手跟心都不在該在的地方。

•寵物坐在腿上的部分,公路巡警採取比較寬容的態度,但是警察最近都會取締寵物干擾駕駛,因此開車時最好讓寵物坐後座。

•邊開車邊東摸西摸,例如調整後照鏡、轉電台、調整導航系統,與座椅高低,都算是分心駕駛,這些事應該出發前就做好,或是停好車再做。

•另外,太過於注意路邊偶發狀況也可能構成分心駕駛,包括一直看事故現場、看其他人被警察攔停,看廣告或風景,甚至連邊開邊找地址都可能構成違規。