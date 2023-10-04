法廊快報／分心駕駛 罰款162元起跳

邊開邊吃易造成分心駕駛。（CHP網頁）

全美有3500人在2021年因為分心駕駛（distracted driving ）而喪生，因此開車不專心可是大忌。邊開邊吃、邊開邊補妝、講手機卻不開免持聽筒功能，連開車時寵物坐在腿上都算是分心駕駛，被加州 公路巡警（California Highway Patrol）逮到，罰單162元起跳。正因為車輛發動時不能拿著手機，所以連等紅燈時發個訊息都可以被當成分心駕駛，開車一族可得留意了，道理正如CHP警官Ricardo Ortiz所說，只有沒發動的車上，駕駛才能分心做其他事。

開車玩手機是最容易導致分心駕駛的原因。（美聯社）

加州車輛管理局（California DMV）說明，分心駕駛的認定有三大要點：一，視野離開路面（Eyes off the road.）；二，心不在路況上（Mind off the road）；三，手離開方向盤（Hands off the wheel.）。最後這一點相信許多人只有考駕照 時才會記得，真的拿到駕照後，經常單手握方向盤，另一隻手東摸西摸，這樣也是分心駕駛。

車管局 對常見的分心駕駛做出以下說明：

•吃東西之所以構成分心駕駛，因為吃不只是咀嚼而已，還包括拿食物、開包裝、擦手擦臉。

•補妝的道理也很簡單，因為沒有人化妝時，眼睛不必看的。

•拿著手機講電話、發訊息可想而知正是分心駕駛，手跟心都不在該在的地方。

•寵物坐在腿上的部分，公路巡警採取比較寬容的態度，但是警察最近都會取締寵物干擾駕駛，因此開車時最好讓寵物坐後座。

•邊開車邊東摸西摸，例如調整後照鏡、轉電台、調整導航系統，與座椅高低，都算是分心駕駛，這些事應該出發前就做好，或是停好車再做。

•另外，太過於注意路邊偶發狀況也可能構成分心駕駛，包括一直看事故現場、看其他人被警察攔停，看廣告或風景，甚至連邊開邊找地址都可能構成違規。