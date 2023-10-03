優勝美地半穹峰 垃圾無奇不有重達200磅

遊客攀登優勝美地半穹峰經常掉落各種垃圾。（Getty Images）

每年夏秋之交，總有一組由護林專家與義工組成的團隊，前往著名的加州 國家公園優勝美地 ，收集遊客於春夏時節，沿著著名的半穹峰（Half Dome）鐵纜登上高峰時，掉落於谷底的物品，維持國家公園的優美景色。這些垃圾物品無奇不有。

專家指出，每年都有數萬名遊客從半穹峰東邊陡峭的途徑，使用螺栓固定的鐵纜，登上高達8842呎的花崗岩懸崖。不少遊客在登崖當中，背包裡的水壺、手機、太陽眼鏡，與許多私人物品沿著岩石滑坡，掉到半穹峰與小圓頂 (Sub Dome) 兩個懸崖的交會處。

優勝美地登山專家金恩 (Cameron King) ，人稱此交會處為一巨大的「甜蜜洞」(honey hole)，許多登山遊客遺失物品墜落堆積於此地。

今年優勝美地清潔任務於上周周末展開，參與義工組隊深入「甜蜜洞」。一組義工從半穹峰西北方沿著鐵纜走下，取出遊客掉落的物品。另有一組義工前往「甜蜜洞」兩端，尋找垃圾物，然後登上半穹峰高峰，清理整個景觀。另有一組義工清潔半穹峰南方環境。

經驗豐富的義工德罕 (Jonah Durham) 表示，他們從「甜蜜洞」中發現許多水瓶、鞋子、帽子、手套、信用卡 、防狼或防熊噴霧，。另也發現一罐治療氣喘的藥物、私人GPS 追蹤器等。義工發現的垃圾廢物重達200磅。他們使用兩個容納145公升的袋子，才將廢物處理妥善。一名義工發現有件衣服，上繡有由蝙蝠俠、超人等組成的「正義聯盟」（the Justice League) 圖樣。

德罕說，去年他在半穹峰底部岩石台上，發現一對訂婚戒指。他充滿想像繼續說道，這可能是一對情侶登上半穹峰，其中一人跪下，掏出這對訂婚戒指求婚，突然一陣風起，將兩個戒指吹到山下，掉落在岩石上。

非牟利組織優勝美地登山協會 (the Yosemite Climbing Association) 過去20年來舉辦這種為期五天的登山清掃活動，為優勝美地帶來新面貌。半穹峰任務即為活動其中之一。

過去20年來，數千名參與優勝美地的護林專家與義工，在這個舉世聞名的風景區，清除了高達100萬磅的垃圾與丟棄物。根據優勝美地清潔行動創辦人雅哥 (Ken Yager)，上周約有1500義工入山清潔，一共蒐集約1萬磅垃圾，放在數個大型垃圾袋，帶出山谷，繼續維持優勝美地清淨的風貌。