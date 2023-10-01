范士丹 任內力促美中關係友好

1999年時任聯邦參議員范士丹在洛杉磯受訪，期望美中友好進入新階段。(檔案照，記者丁曙／攝影)

加州 聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）9月28日溘然長逝，各界追思偏重於她的國內政績。事實上在過去40多年間，范士丹也是同中國最高領導人關係最好的美國政治家之一，包括前中國國家主席江澤民 和國務院總理朱鎔基在內，這種友好關係在聯邦參議院顯著地提升了范士丹的外交地位。

在國會山莊，范士丹是美國與中國建立更密切關係的最堅定支持者之一，1990年代她為北京爭取永久最惠國貿易地位（permanent most-favored-nation trading status）。同時，她在美國對華政策中扮演重要的角色。1995年1月，她成為參議院外交關係委員會成員，為她支持中國的貿易特權提供了一個重要的平台。

1979年美中建交之後不久，時任舊金山 市市長范士丹讓該市與上海建立了「姊妹市」。1980年代，范士丹和時任上海市長江澤民建立了友誼。有一次，一個上海少年代表團訪問舊金山市，受到了范士丹的接見。在活動中范士丹問少年們：「你們將來想不想當上海市長？」少年們都舉手要當。范士丹說：「好，我將告訴你們的江市長，他現在有了許多挑戰者。」之後，范士丹當選美國聯邦參議員，江澤民出任中國國家主席，皆達到個人政治生涯高峰。

促成加州柑橘出口中國

1999年4月6日，時任中國總理朱鎔基訪問洛杉磯，在世紀廣場大酒店出席歡迎宴會時宣布，中國政府與美國政府在當日上午簽署了農業協議，中國決定向美國七個州開放小麥市場，向包括加州在內的四個州開放柑橘（Citrus）市場。

朱鎔基特別提及：「你們的聯邦參議員范士丹每年差不多都會訪問中國，每次訪問中國都會與他談及加州柑橘向中國出口的問題。感謝上帝，下次再見到范士丹老太太，她就不會再提柑橘出口的問題了。」

1999年時任聯邦參議員范士丹在洛杉磯受訪，期望美中友好進入新階段。(檔案照，記者丁曙／攝影)

兩天後4月8日范士丹在洛杉磯接受記者採訪，就朱鎔基總理訪美、美中關係的現狀與展望等議題發表了意見，期望中國發展為一個穩定的國家，尊重人權，確保亞洲和平，推動美中友好關係進入歷史新階段。同時，祝願朱鎔基總理訪美旅途順利，能夠取得多項成果。她相信美中高層對話非常重要。

范士丹說，有一回她在中國訪問時會見朱總理，談到了加州柑橘出口中國。因為加州的果農非常看好中國市場，不希望這個市場對他們關閉。所以她把這個情況向朱總理作了介紹，希望他能開放中國市場。現在，中國的果品市場向加州的柑橘開放了，這是一個巨大的轉變，很有意義！

不介意朱鎔基稱她老太太

記者提及，「朱總理稱您為范士丹老太太」，她一笑置之，表示「不介意」。

范士丹說，在最近21年，她一直致力於推動和發展美國人民和中國人民的友好關係。早在擔任舊金山市長期間，就同上海市建立了姐妹城市關係，那是1979年。這些年來，她看到了中國人的平均生活水準不斷得到改善。

在那次採訪，范士丹最後表示，當時的美中關係處於一個非常困難的時期，她希望當時柯林頓總統和朱鎔基總理的會談，可以發展為一個全新的對話，一個新歷史階段的會晤，可以直接解決現存的一些問題。

然而，當前美中關係處於建交以來的最低潮，從貿易戰、關稅戰打到晶片戰，遠比1999年朱鎔基訪美時的形勢嚴峻。當下，正是需要像范士丹這樣的重量級政治家幫忙修復和改善美中關係的關鍵時刻，她與世長辭，成為發展兩國關係的重大損失。