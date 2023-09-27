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學校地目稅須2/3同意 納入明年公投

編譯組／綜合報導
州議會這項反稅收倡議若在2024年11月選舉中獲得通過，則公民團體發起的學區地目税，必須獲得三分之二多數支持才可過關。（Getty Images）
州議會這項反稅收倡議若在2024年11月選舉中獲得通過，則公民團體發起的學區地目税，必須獲得三分之二多數支持才可過關。（Getty Images）

加州立法機構的民主黨人最近制定了一項反稅收舉措的策略，要求學區地目税等為特定目的而徵收的地方稅，必須三分之二多數支持才能通過。這個倡議案已獲得列入2024年11月選舉選票的資格。

未來公投的結果，自然也會決定公民團體是否可以提出只需要簡單多數即可通過的學校地目稅。

這項反稅收提案名為「稅收保護和政府責任法案」，由加州商業圓桌會議和反稅收納稅人協會支持，已獲得列入 2024年11月選舉選票的資格。

其中條款將擴大稅收定義，將州和地方政府視為收費的一些收入來源納入其中，使徵收變得更加困難。 它還要求所有那些為特定目的而徵收的地方稅，而不是銷售稅和所得稅等一般稅，需要三分之二多數才能通過。

這項提案的一部分針對學校地目稅。根據1996年通過的加州法案，學校地目稅被視為特殊稅，須獲得三分之二多數票支持。根據 Ed-Data網站的數據，這是一個很高的門檻。這就是為什麼只有大約八分之一的學區通過了地目稅，並且歷史上提出的地目稅中只有大約60%通過了。 許多學區考慮了這一障礙，並認為失敗的可能性太大，無法嘗試。

過去二十年來，兩位灣區州參議員提議將通過地目稅的門檻降低至55%，與透過學校建立債券的要求相同。 但他們無法在州議會中獲得將憲法修正案提交州投票所需的三分之二多數。

「加州地方政府財政年鑑」的創建者柯爾曼（ Michael Coleman）在2019年進行的一項分析發現，如果55%的門檻生效，歷史上91%的地目稅投票措施都會獲得通過。

但兩年前，在一項關於舊金山投票措施的決定中，舊金山加州上訴法院的三名法官組成的小組一致裁定，由公民發起的地目稅，而不是由學校董事會投票和其他政府機構，只需50%的簡單多數加一票即可通過。 州最高法院拒絕審理此案，並將上訴法院的裁決作為指導性決定。

然而，如果州議會這項反稅收提案在2024年選舉中獲得通過，則將推翻法院的決定，並無一例外地要求包括學區地目税在內的所有特別稅，都必須獲得三分之二多數支持才能通過。

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