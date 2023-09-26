反對跨性別通知家長 百名高中生罷課示威

坦密庫拉谷聯合學區Great Oak高中學生，日前抗議學區今年8月23日通過家長對未成年孩子變性有知情權的決議。（ABC電視台）

因月前通過學生變性需提前告知家長決議而備受矚目的坦密庫拉谷聯合學區 （Temecula Valley Unified School District），有小部分高中學生日前罷課 ，抗議學區學生跨性別告知家長的新政向。參加罷課遊行示威學生約100人，佔該學區五所高中超過1萬1500人的0.86%。

日前坦密庫拉谷學區大橡樹（Great Oak）高中約100名學生走出課堂，在學校門前列隊，他們舉著糾察牌和驕傲旗幟，前往街對面的體育公園，抗議學區今年8月23日通過家長有孩子變性知情權的決議。

到達體育公園後，幾名學生站在野餐桌上向同齡人講話，其中許多人披著或手持LGBTQ+驕傲旗幟，有人拿著彩虹色折扇。還有一些抗議學生高舉「跨性別者的生命很重要」和「教導愛而非仇恨」等標語，一些人的標語上寫著支持罷免學區保守派教委。

參加抗議行動的高三學生Koda Dickinson發言表示，「我們應該努力創造一個安全和包容的環境，讓包括LGBTQ+ 學生在內的所有邊緣群體都能感受到支持和關懷」，他認為學區通過的政策是「試圖壓制我們，將我們從社會中抹去，抹去那些與他們不同的人。」

一名叫Willow Scharf的抗議學生表示，「我們不需要成年人告訴我們，現在我們準備採取行動改變現狀」。整個集會持續約一個小時後結束，大橡樹高中的示威學生返回校園。

組織者在社群媒體上宣導罷課活動。 Great Oak高中在給家長的電子郵件中表示，學區「不支持或縱容學生罷課」，罷課的學生將被標記為逃學。

位於洛杉磯與聖地牙哥之間的坦密庫拉是南加州傳統保守社區，葡萄種植和酒莊旅游業發達，近年不少華人 家庭遷往定居，學區學生總人數超過2萬6700人。坦密庫拉學區教委會8月23日以3比2的多數票通過了跨性別者通知政策，即未成年學生變性之前需告知家長。

數月來，高中學生變性是否需要通知家長的議題引發激烈爭論。支持者認為，家長對未成年孩子變性的決定應該有知情權；反對者則認為，學生有隱私權，要求告知會讓孩子受到父母的壓力。

兩年前從聖蓋博谷華人聚居城市搬到坦密庫拉定居的王氏夫婦表示，他們搬家的原因，就是希望七歲的兒子接受傳統單純的美國教育，免受加州激進思潮的影響，但沒想到，現在他們還是必須面對。這對移民美國20多年的華人夫婦表示，哪天他們的兒子切掉了生殖器，做家長的卻完全不知情，絕對不是他們所願意看到的。