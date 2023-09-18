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州議會員工籌組工會 拍板

編譯廖宜怡／綜合報導
等待許久，加州議員終於通過讓議會工作者組建工會的法案。（美聯社）
等待許久，加州議員終於通過讓議會工作者組建工會的法案。（美聯社）

等待了數十年，加州日前通過一項允許議會工作者組織工會的法案，議會工作者很快就能成立加州議會有史以來第一個工會。

控制加州議會的民主黨向來與工會關係良好，光是今年，加州議會就同意提高速食業與醫療業勞工的最低時薪，同時讓罷工勞工有資格領取失業救濟金。

儘管如此，加州議會卻從未允許為他們工作的人組建工會。自2000年以來，議員們起碼提出過六次讓議會工作者組建工會的法案，但都以失敗告終。

這個情況今年改變了。加州議會13日通過了AB1修正案，給予議會工作者加入工會的選擇，法案接下來將提交給州長紐森（Gavin Newsom）簽署。這項法案共有42名起草者，包括新任眾議會議長里維斯（Robert Rivas）。

AB1法案主要起草者民主黨眾議員麥金納（Tina McKinnor）說：「議會工作者尋求的並非特殊待遇，而是尋求得到和其他所有勞工得到的相同尊嚴和尊重。我要告訴每日為加州人民服務的地方辦公室和議會大廈辦公室的工作人員，包括委員會員工，我們看到了你們，我們尊敬你們。」

麥金納認為，法案的通過將鼓勵更多人到加州議會求職，因為這個事實證明，議會正在朝更公平的職場前進。加州議會目前約有1800名全職工作人員。

在法案通過前，支持法案的加州勞工聯盟（California Labor Federation）和多個工會說：「無論在任何職場，權力不平衡都會導致勞工沒有發聲管道。近年來，包括#MeToo運動和新冠疫情等事件，反映出議會雇員害怕因提出職場問題而遭到報復，以及可隨時終止的雇傭關係（at-will employment）讓他們得不到保護。」

加州 勞工 民主黨

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