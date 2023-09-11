保護孩童權益 加州爭監護權 納子女跨性別認同

加州參議會通過監護權案件必須將家長是否接受子女性別認同考慮在內。但法案仍需州長簽署，才能成為法律。(Getty Images)

加州 參議會日前通過一項法案，可能將很快要求法官在法院做出監護與探視決定時，考慮家長是否肯定孩子的性別認同 。

參議會投票這項法案時，幾乎按照黨派路線畫分。民主黨 人士認為，立法將有助保護正在歷經父母離婚過程的LGBTQ+孩童權益。代表舊金山選區的加州民主黨參議員威善高(Scott Weiner)表示，法案是一項積極主動的提案，為了確保孩子不會有可怕的事情發生。

不過，所有共和黨參議員皆投票反對法案。南加州參議員賽亞托(Kelly Seyarto)認為，立法人士過度干預家長選擇撫養孩子的方式。若把子女性別認同考慮納入其中，將可能導致家長雙方彼此對立，讓事情更糟糕。

這次投票正值全國各地圍繞跨性別權益展開激烈政治角力之時，包括禁止性別認同照護、禁止跨性別運動員參加女孩與女性體育運動，要求學校在孩子使用不同代名用詞或改變時、通知家長他們的性別認同。

這項加州法案將促使性別認同成為法院在監護訴訟中必須考慮的眾多因素之一，包括家長是否有虐待行為及孩子與父母的接觸程度。若州參議會同意法案修正案，仍需由民主黨州長紐森簽署，才能成為法律。

法案內容不會要求法官優先考慮家長是否肯定孩子的性別認同，並將其凌駕於其他因素之上。提出法案的民主黨議員威爾森(Lori Wilson)指出，認同形式取決於特定孩子與他們的年齡。她有一個已成年兒子，青少年時就承認自己是跨性別者。她表示，性別認同包括讓孩子們玩與他們性別認同相關的玩具、塗指甲油或把頭髮留到感覺舒服的長度。法案並未規定與性別認同手術相關的特殊要求。加州未成年人未經父母同意，不得接受性別重建手術。

此項法案是立法人士今年提出目標為保護LGBTQ+兒童的多項法案之一。沙加緬度LGBT社區中心倡議人士桑切斯(Alexis Sanchez)認為，正在經歷父母離婚的孩子，可能處於一生中最糟糕、最具挑戰的過程。法案未來可能提供這些孩子更好的結果。