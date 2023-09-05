我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人打造5000呎生態屋 不吹冷氣也涼

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷

自駕卡車拚上路 州議會過頭關

編譯廖宜怡／綜合報導
加州關於無人駕駛重型卡車的AB316號法案最近闖關成功，但仍需要參議會進行最終投票。（Getty Images）
加州關於無人駕駛重型卡車的AB316號法案最近闖關成功，但仍需要參議會進行最終投票。（Getty Images）

在無人駕駛車業者競相於加州進行測試和擴大服務之際，他們與加州官員之間開啟了一個新戰場：無人駕駛重型卡車。不過，這些無人駕駛的18輪重型卡車短期內還不會在加州高速公路上行駛。

加州AB316號法案最近在議會獲得通過，接下來，參議會撥款委員會（Senate Appropriations Committee）將決定是否讓這項法案進入最終投票階段。如果獲得加州州長紐森（Gavin Newsom）簽署批准，AB316號法案將要求無人駕駛卡車頭五年的測試和部署過程中，必須有人類駕駛在場，州政府也將同時評估其安全性。

不過，反對AB316號法案的商業團體和自駕車公司稱，這項草率的提案將阻礙無人駕駛卡車在測試前加入獲利豐厚的卡車運輸業。反對者表示，無人駕駛卡車已經被允計在亞利桑納州、德州和阿肯色州等州營運，致命事故為零，證明它們是安全的，儘管這些數據紀錄十分有限。

自駕車業協會（Autonomous Vehicle Industry Association）執行董事法拉（Jeff Farrah）說：「AB316號法案不會使加州道路變得更安全，相反地，這項法案只會維持現狀。光是去年一年，加州就有4400人在車輛事故中喪生，其中大部分是人為失誤造成。」

AB316號法案具有塑造無人駕駛卡車營運範圍的能力，也是加州議會試圖從車管局（DMV）手中奪取監管自駕車測試與部署權力的行動。加州議會於2012年將監管責任委託給車管局，但一些議員在最近的聽證會上批評車管局監督過於寬鬆。

AB316號法案起草人之一的加州眾議員何奎亞-柯瑞（Cecilia Aguiar-Curry）指出，Cruise和Waymo被批准在舊金山全面營運，是議會應該從車管局手中拿回控制權的最好證明。

儘管舊金山官員強烈反對，負責監督無人駕駛計程車商業行動的加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）仍允許Cruise和Waymo在當地不受限制地擴張。官員認為，無人駕駛計程車不但阻礙交通，還會干擾緊急救護人員的工作。

阿奎亞-柯瑞說：「完全沒有理由相信，舊金山的經驗不會在無人駕駛卡車進行測試時重演。這些卡車比計程車的重量多出7萬6000磅，行駛速度更快，對公眾構成更大的威脅。」

加州 自駕車 車管局

上一則

自駕龍頭Cruise與Waymo 將進駐洛市

下一則

哈岡驚傳弒父案 男子拒捕遭警擊斃

延伸閱讀

紐森投7.5億 南加建2500套經濟適用房+150輛零碳排巴士

紐森投7.5億 南加建2500套經濟適用房+150輛零碳排巴士
新會期來臨 加州5法案受關注

新會期來臨 加州5法案受關注
DMV推數位駕照試點 上限150萬人

DMV推數位駕照試點 上限150萬人
加州參議會撥款委員會通過重罪犯可出獄法案 引發爭議

加州參議會撥款委員會通過重罪犯可出獄法案 引發爭議
「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行
卡車司機專題／語言、經驗要求高 老司機仍搶手

卡車司機專題／語言、經驗要求高 老司機仍搶手

熱門新聞

大量青少年在購物中心打群架。(取材自TikTok)

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

2023-08-28 15:54
據多位華人區地產經紀透露，近幾個月來，來自中國的現金買家數量增長明顯。（本報資料照片）

現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭

2023-08-29 14:08
警方查獲的來自CVS的藥品。（CHP）

南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元

2023-09-01 14:35
物流業者兼貨車司機王志剛，現已經將貨車賣掉，退出物流行業。（記者啟鉻／攝影）

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

2023-09-03 02:19
Covid疫苗示意圖（Pexels）

CDC:新版Covid疫苗估九月中推出 這類人應盡快接種

2023-09-01 20:08
南加華人打造生態屋，夏天不開空調巨涼爽 ，每月只用交最低電費。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱華人打造生態屋 不開空調巨涼爽超省電

2023-08-31 21:37

超人氣

更多 >
彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤
美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風
走線專題╱中國偷渡來美 九死一生

走線專題╱中國偷渡來美 九死一生
女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公
中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬

中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬