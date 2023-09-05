自駕卡車拚上路 州議會過頭關

加州關於無人駕駛重型卡車的AB316號法案最近闖關成功，但仍需要參議會進行最終投票。（Getty Images）

在無人駕駛車業者競相於加州 進行測試和擴大服務之際，他們與加州官員之間開啟了一個新戰場：無人駕駛重型卡車。不過，這些無人駕駛的18輪重型卡車短期內還不會在加州高速公路上行駛。

加州AB316號法案最近在議會獲得通過，接下來，參議會撥款委員會（Senate Appropriations Committee）將決定是否讓這項法案進入最終投票階段。如果獲得加州州長紐森（Gavin Newsom）簽署批准，AB316號法案將要求無人駕駛卡車頭五年的測試和部署過程中，必須有人類駕駛在場，州政府也將同時評估其安全性。

不過，反對AB316號法案的商業團體和自駕車 公司稱，這項草率的提案將阻礙無人駕駛卡車在測試前加入獲利豐厚的卡車運輸業。反對者表示，無人駕駛卡車已經被允計在亞利桑納州、德州和阿肯色州等州營運，致命事故為零，證明它們是安全的，儘管這些數據紀錄十分有限。

自駕車業協會（Autonomous Vehicle Industry Association）執行董事法拉（Jeff Farrah）說：「AB316號法案不會使加州道路變得更安全，相反地，這項法案只會維持現狀。光是去年一年，加州就有4400人在車輛事故中喪生，其中大部分是人為失誤造成。」

AB316號法案具有塑造無人駕駛卡車營運範圍的能力，也是加州議會試圖從車管局 （DMV）手中奪取監管自駕車測試與部署權力的行動。加州議會於2012年將監管責任委託給車管局，但一些議員在最近的聽證會上批評車管局監督過於寬鬆。

AB316號法案起草人之一的加州眾議員何奎亞-柯瑞（Cecilia Aguiar-Curry）指出，Cruise和Waymo被批准在舊金山全面營運，是議會應該從車管局手中拿回控制權的最好證明。

儘管舊金山官員強烈反對，負責監督無人駕駛計程車商業行動的加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）仍允許Cruise和Waymo在當地不受限制地擴張。官員認為，無人駕駛計程車不但阻礙交通，還會干擾緊急救護人員的工作。

阿奎亞-柯瑞說：「完全沒有理由相信，舊金山的經驗不會在無人駕駛卡車進行測試時重演。這些卡車比計程車的重量多出7萬6000磅，行駛速度更快，對公眾構成更大的威脅。」