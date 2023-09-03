我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

副手找林志玲？郭台銘發言人：已在找人 尊重對方隱私

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

記者啟鉻／洛杉磯報導
物流業者兼貨車司機王志剛，現已經將貨車賣掉，退出物流行業。（記者啟鉻／攝影）
物流業者兼貨車司機王志剛，現已經將貨車賣掉，退出物流行業。（記者啟鉻／攝影）

南加2年前開貨運卡車跑長途月薪萬元令人羨慕，華人一窩蜂搶進，但2022年下半年開始貨源減少，卡車貨運收入驟減，有卡車公司業者欠薪跑路，有卡車司機回歸餐館、按摩、裝修本行，有人將卡車忍痛賣掉，高薪行業瞬間夢醒時分。

疫情期間，由於全美各地對進口生活用品需求暴增，物流運輸業異常紅火，各公司都在招聘司機。因收入高，月薪輕鬆過萬元，不少華人轉行參加駕校培訓，考取卡車司機駕照。有人甚至在網上大曬自己月薪超萬元。但進入2023年行情大變。如今很多華人卡車司機嘆息，認為在華人圈做貨車司機競爭太激烈，收入大打折扣，未來前途未卜。

疫後回歸正常 需求大減

北美卡車運輸協會創會會長關逾證實，貨物運量大減，原先司機經常出車，現在隔幾天才能出車。

物流業者兼卡車司機王志剛表示，他從事卡車司機20多年，於2022年下半年就將卡車賣掉，物流公司生意也放棄了。後來華人卡車運輸業急劇降溫，卡車司機過剩，有人誇讚他有遠見，但他認為，自己是運氣好提前出場。因為做卡車運輸多年，覺得很累，就想處理掉。王志剛表示，疫情刺激了物流運輸業紅火起來，也讓卡車司機成了華人熱門職業。但這是非正常現象。現在只是恢復常態而已，但比常態要糟糕一些。

北美卡車運輸協會創會會長關逾（中）。（關逾提供）
北美卡車運輸協會創會會長關逾（中）。（關逾提供）

華人卡車司機劉謙於一年半前花費4500元學費，考取駕照開始從事長途運輸，雖然該行業熱度降溫，但他仍在堅守。記者電話採訪他時，他正駕駛貨車趕往芝加哥送貨。他說，當初收入好的時候，去外州送貨一次往返可以拿到1750元，月薪輕鬆過萬元。

無奈環境變化太快，現在很多司機月收入減少近半。有部分華人運輸公司業者經營不下去，自2022年下半年開始欠薪跑路。他曾經在安大略一家華人運輸公司做司機，後來老闆跑路，至今還欠他逾萬元工資。而整個公司近百人，平均每人欠薪萬元左右。還有一名年逾六旬華人老司機遭欠薪超過3萬元。

在外跑車 與家人難團聚

劉謙說，他之所以還堅持做卡車司機跑長途運輸，主要是收入仍比其他職業高一些。雖然不少華人司機賺不到錢了開始放棄，但是對於技術好、有責任心、肯吃苦的人來說，做司機還是不錯的。他的孩子上高中，太太全職在家照顧孩子，全家靠他做卡車司機的收入。他也認為，卡車司機很辛苦，一個月能與家人在一起不到一周，其它時間都是在外面跑運輸，家人也很擔心他的安全和健康。

劉謙表示，六年前移民美國，先前在國內電力系統工作，到美國後，沒想到打拚很艱難。從事卡車司機前他還做過餐館工作。卡車司機是危險職業，雖然自己沒有發生過大的車禍，但看過其他華人貨車在高速路上發生火災，司機險些喪命。由於耳聞目睹不少卡車車禍，他堅決不會讓自己的親友從事這個職業。

華人貨車司機劉謙從事長途貨運。（劉謙提供）
華人貨車司機劉謙從事長途貨運。（劉謙提供）

疫期投資過多 加劇競爭

關逾表示，從整個華人運輸業來看，一年來貨運量減少約三成，貨運費也降低近50%，導致部分華資運輸公司無法運營。疫情中生意好的時候，公司也紛紛投資，一旦貨源不足必然導致經營成本上升，就會出現欠薪、跑路、變賣貨車。因為華人運輸市場有限，短時間內湧進不少新人，導致互相競爭很激烈。

他指出，卡車司機是高危職業，他從事經營長途貨運20餘年，周邊華人司機因車禍死亡的不下20人，傷者更多。談及未來前景，關逾表示，目前華人卡車運輸業現狀主要受經濟影響，雖然現在降溫，但預計未來仍會好起來。

華人 疫情 駕照

上一則

加州公路巡警招募 啟動千人計畫 年薪逾10萬

下一則

加州參議會撥款委員會通過重罪犯可出獄法案 引發爭議

延伸閱讀

旺發搬家25年經驗值得信賴

旺發搬家25年經驗值得信賴
特斯拉電動皮卡 馬斯克嫌棄外型 專家：恐須重新設計

特斯拉電動皮卡 馬斯克嫌棄外型 專家：恐須重新設計
約旦河西岸衝突升高 卡車衝撞檢查哨釀1名以軍身亡

約旦河西岸衝突升高 卡車衝撞檢查哨釀1名以軍身亡
試駕Cybertruck 傳馬斯克不滿外型

試駕Cybertruck 傳馬斯克不滿外型
卡車貨運業 下半年見曙光

卡車貨運業 下半年見曙光
鄭博仁律師 卡車運輸業 哪些勞工法僱主需謹慎

鄭博仁律師 卡車運輸業 哪些勞工法僱主需謹慎

熱門新聞

大量青少年在購物中心打群架。(取材自TikTok)

南加千名青少年購物中心打群架 還有人開槍？

2023-08-28 15:54
據多位華人區地產經紀透露，近幾個月來，來自中國的現金買家數量增長明顯。（本報資料照片）

現金搶房 中國買家增 不乏30多歲出走家庭

2023-08-29 14:08
地產網站Redfin估計該豪宅目前市價約4000萬元。（Redfin）

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

2023-08-27 20:50
警方查獲的來自CVS的藥品。（CHP）

南加零元購在此銷贓…警突襲「圍欄」 查獲贓物近20萬元

2023-09-01 14:35
新學期伊始，核桃高中華裔家長會發起捐款行動引起風波。（圖：家長提供）

家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議

2023-08-27 14:08
Covid疫苗示意圖（Pexels）

CDC:新版Covid疫苗估九月中推出 這類人應盡快接種

2023-09-01 20:08

超人氣

更多 >
湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸

湘男尋親回家 才知母親找人冒充自己30年…背後原因令人鼻酸
盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元

盡早儲蓄好處多 從25歲開始存錢 退休資產可達100萬美元
中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」
華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮

華人博士生下毒後 鄰居一家枕頭、排水孔上全是掉髮
甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她

甄妮自爆「港姐曾是我家小三」 當年報導竟指向她