近期車禍頻傳 DMV盯上Cruise

鑑於連續發生交通事故，加州車管局要求無人駕駛計程車公司Cruise減少營運車輛數目。（電視新聞截圖）

鑑於Cruise無人駕駛計程車17日晚上在舊金山 連續發生兩起交通事故，加州車管局 （DMV）18日要求Cruise將營業車輛數目減少一半。車管局表示，在調查完成和Cruise採取改善措施之前，減少營運車輛的規定會一直維持有效。

一輛載有乘客的Cruise無人駕駛計程車，17日晚間在舊金山市政廳附近，與一輛消防車相撞。

Cruise在社群媒體上表示，事故發生在晚間10時多，一輛Cruise計程車行駛在Polk與Turk街交口，通過綠燈時，被一輛緊急救援消防車撞上。Cruise指出，計程車上當時載有一名乘客，該乘客因「非嚴重」（non-severe）傷勢住院。

同一天晚上，另一輛Cruise計程車也在舊金山另一處與另一輛汽車相撞。Cruise發言人表示，這輛沒有載客的Cruise計程車，在26街與Mission街過綠燈時，被另一輛高速闖紅燈的車撞上。Cruise稱，當時他們的車已經剎車，但另一輛車仍持續接近。事故汽車駕駛人接受醫療診治後已出院。Cruise已向警方報案。

加州車管局18日晚上發出聲明說：「Cruise已同意將營運車輛數目減少一半，今後白天營運的車輛將不超過50輛，夜間營運的車輛將不超過150輛。如果調查發現Cruise車輛對公共安全構成不合理風險，本局將保留在調查後暫停或吊銷其測試和營業許可的權利。」

Cruise發言人也證實，他們已同意接受車管局的要求。Cruise發出聲明說：「我們認為，Cruise對道路安全有積極的正面影響。我們期待與加州車管局合作做出改善，並提供他們需要的任何數據，以加強我們車隊的安全性和效率。」

這兩起事故發生的前一天，舊金山市府律師邱信福（David Chu）正式要求加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）暫緩Cruise與Waymo在舊金山市內的全面開放。委員會已於上周通過兩家無人駕駛計程車公司的擴展計畫。市府官員與其他自駕車反對人士指出，近幾個月以來，已發生多起無人駕駛計程車停在街道中間、阻礙急救人員的事故。

舊金山消防局長尼爾森（Jeannine Nicholson）曾多次表示，這些自駕車還沒有「準備好迎接黃金時代」（ready for prime time）。