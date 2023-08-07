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共乘車道載假人 遭公路巡警幽默取締

編譯陳盈霖／綜合外電報導
加州一名司機將人體模型放上後座，遭加州公路巡警局（CHP）攔下。（CHP Marin分局）
加州一名司機將人體模型放上後座，遭加州公路巡警局（CHP）攔下。（CHP Marin分局）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，加州一名司機日前將人體模型放上後座，企圖符合高速公路共乘車道（Carpool Lane）人數要求，遭加州公路巡警局（CHP）攔下。

加州公路巡警局 4日在臉書上發文稱，CHP在馬林縣（Marin County）攔下一名司機，因其用人體模型試圖符合行駛於共乘車道上必要的人數。「值得讚揚的是，該駕駛努力讓這個模型，從遠處看起來像名真人。」圖中可見該名紋身人體模型坐在後座，頭戴遮陽帽，墨鏡，臉上還留著鬍鬚。

CHP Marin在社交媒體上發文寫道，「那一刻，你因共乘車道違規被攔下，後排乘客選擇保持沉默。」「雖然穿著富有創意，但這不是加州發現的第一位共乘車道人體模特。」

2021年2月，加州公路巡警局攔截一名獨自開車的駕駛，使用偽裝乘客的逼真人體模型。CHP當時告訴Nexstar的KSWB，警務人員懷疑該乘客是否為真人，因此將司機攔下檢查。該假人並被CHP描述為「我們見過最真實的人體模型」，乍看之下是位臉上有皺紋、頭髮花白的老人。

去年德州一名孕婦，獨自駕駛時駛入高乘載車道（HOV）而遭罰。該女子辯稱，因德州反墮胎法，意味著她的胎兒被視為一個人。然她的申訴被達拉斯縣檢察長辦公室駁回。一個月後，該女子在同一地點，因同一罪名收到第二張罰單。

加州 德州 洛杉磯

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