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加州最高 屋崙每10萬居民1147名遊民

編譯廖宜怡／綜合外電報導
最新報告顯示，舊金山的人均遊民人口並非全加州最高，最高的是屋崙。圖為屋崙一遊民營區。（美聯社）
最新報告顯示，舊金山的人均遊民人口並非全加州最高，最高的是屋崙。圖為屋崙一遊民營區。（美聯社）

一份新分析報告顯示，舊金山的人均遊民人口並非全加州最高，屋崙和洛杉磯更高。根據數據，屋崙每10萬名居民中有1147人是遊民，洛杉磯為1077人，舊金山為887人。

為了進一步了解舊金山遊民問題，舊金山主計長辦公室（Controller's Office）研究了美國同級城市的遊民人口比例、住房和收容所狀況。研究發現，美國西岸沿海大城市的整體遊民人口比例，高於東岸許多沿海城市。這項發現與最近一份報告的結果一致，後者表示，加州平均每日有約17萬1000人無家可歸，是第二高的紐約州的兩倍。

依據主計長辦公室26日公布的報告，是以聯邦規定每兩年進行一次的時間點統計數字（Point in Time Count）為基礎，選擇了人口和密度與舊金山相似的15個美國城市進行比較。

數據顯示，從2019年到2022年，舊金山遊民人口減少了3%，柏克萊減少了5%，屋崙增加了24%，沙加緬度則大增67%。在這段期間，舊金山露宿街頭遊民人口的下降幅度，是西岸沿海城市中最大的，為15%。在舊金山，約有一半的遊民露宿街頭，但柏克萊和聖荷西則有高達四分之三的遊民露宿街頭。

研究發現，西岸城市遊民的露宿街頭率遠高於東岸，東岸包括波士頓、華盛頓特區、明尼亞波利斯等冬季寒冷的城市，都是「收容權」（right to shelter）城市，規定城市有義務為每個有需要的人提供容身的床位。舊金山市議員孟達文（Rafael Mandelman）和一些官員正在推動舊金山採取相同的措施。不過，部分維權人士並不贊成孟達文的提議，認為舊金山應該把重點放在永久性住房上，而不是臨時住所。

這份報告還指出，舊金山的遊民家庭比例相對較低，僅8%，略高於聖荷西和屋崙，但遠低於波士頓的65%。

事實上，舊金山只有約三分之一的遊民是長期無家可歸者（無家可歸至少一年的殘障人士），比例比50%的柏克萊低，沙加緬度和洛杉磯則超過40%。

舊金山 遊民 屋崙

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