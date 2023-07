In-N-Out口罩禁令 加州行不通

In-N-Out禁止員工戴口罩政策,加州明文規定不可。(取自In-N-Out官方臉書)

知名速食漢堡連鎖店「In-N-Out」禁止全國五個州員工在工作時間戴口罩 。其政策不被加州 當局允許,並且在至少在未來一年半時間內,加州雇主無法禁止員工於工作期間戴口罩。

加州有關新冠工作場所法規、保護員工可自行決定是否戴口罩權利的規定,至少鎖定至2025年2月,並可能延長。這項規定也阻止總部設在加州爾灣「In-N-Out」漢堡連鎖店在加州實施禁止員工戴口罩的新政策。該公司約有70%的店設在加州。

In-N-Out的口罩禁令將適用於亞歷桑納州、科羅拉多州、內華達州、德州與猶他州連鎖店員工。這些州共有116個門市。公司備忘錄表示,希望強調客戶服務的重要性,展示員工微笑與其他面部特徵。若員工出示「明確說明豁免原因」(clearly states the reason for the exemption),則允許員工戴口罩。

加州與俄勒岡州的In-N-Out員工則適用於不同的口罩政策,允許員工可選擇是否戴口罩。其符合加州與俄勒岡州的標準,提供員工持續保護。

加州負責確保職業安全機構「加州職業安全健康局(Cal╱OSHA)」今年稍早更新新冠規定,若員工自願選擇戴口罩,雇主必須允許他們戴口罩,除非會造成安全疑慮。加州雇主也可要求員工戴口罩,只要他們也提供戴口罩與否的彈性政策、給那些因醫療或殘疾無法戴口罩的員工。

根據「加州職業安全健康局」新冠防疫規定,針對雇主的疫情 相關規定已逐漸鬆綁,但雇主仍須採取多項措施保護員工。包括需通知員工在工作場所發生的新冠病例;在工作場所爆發疫情期間(七天內至少出現三起病例),為員工提供口罩與免費檢測;改善室內通風與空氣過濾,以防止傳播。

由於病毒持續存在,公衛專家認為,工作場所防疫規定有其意義,例如允許員工選擇戴口罩。洛杉磯加大流行病學教授沙費爾(Shira Shafir)表示,從更廣泛的公衛角度考量,應採取措施協助減少疾病傳播,不但可維持勞動力,並可降低疫情爆發風險,符合企業最佳利益,也符合公眾最佳利益。