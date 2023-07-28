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In-N-Out口罩禁令 加州行不通

編譯組／綜合27日報導
In-N-Out禁止員工戴口罩政策，加州明文規定不可。(取自In-N-Out官方臉書)
In-N-Out禁止員工戴口罩政策，加州明文規定不可。(取自In-N-Out官方臉書)

知名速食漢堡連鎖店「In-N-Out」禁止全國五個州員工在工作時間戴口罩。其政策不被加州當局允許，並且在至少在未來一年半時間內，加州雇主無法禁止員工於工作期間戴口罩。

加州有關新冠工作場所法規、保護員工可自行決定是否戴口罩權利的規定，至少鎖定至2025年2月，並可能延長。這項規定也阻止總部設在加州爾灣「In-N-Out」漢堡連鎖店在加州實施禁止員工戴口罩的新政策。該公司約有70%的店設在加州。

In-N-Out的口罩禁令將適用於亞歷桑納州、科羅拉多州、內華達州、德州與猶他州連鎖店員工。這些州共有116個門市。公司備忘錄表示，希望強調客戶服務的重要性，展示員工微笑與其他面部特徵。若員工出示「明確說明豁免原因」(clearly states the reason for the exemption)，則允許員工戴口罩。

加州與俄勒岡州的In-N-Out員工則適用於不同的口罩政策，允許員工可選擇是否戴口罩。其符合加州與俄勒岡州的標準，提供員工持續保護。

加州負責確保職業安全機構「加州職業安全健康局(Cal╱OSHA)」今年稍早更新新冠規定，若員工自願選擇戴口罩，雇主必須允許他們戴口罩，除非會造成安全疑慮。加州雇主也可要求員工戴口罩，只要他們也提供戴口罩與否的彈性政策、給那些因醫療或殘疾無法戴口罩的員工。

根據「加州職業安全健康局」新冠防疫規定，針對雇主的疫情相關規定已逐漸鬆綁，但雇主仍須採取多項措施保護員工。包括需通知員工在工作場所發生的新冠病例；在工作場所爆發疫情期間(七天內至少出現三起病例)，為員工提供口罩與免費檢測；改善室內通風與空氣過濾，以防止傳播。

由於病毒持續存在，公衛專家認為，工作場所防疫規定有其意義，例如允許員工選擇戴口罩。洛杉磯加大流行病學教授沙費爾(Shira Shafir)表示，從更廣泛的公衛角度考量，應採取措施協助減少疾病傳播，不但可維持勞動力，並可降低疫情爆發風險，符合企業最佳利益，也符合公眾最佳利益。

口罩 加州 疫情

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