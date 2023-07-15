不資助旅行至「反LGBTQ+州」 名單擴大 全美逾半都入列

鑒於LGBTQ+法律，加州州旅行禁令擴大到全國一半以上州。（美聯社）

加州總檢察長邦塔（Rob Bonta）周五（14日）宣布，加州已擴大因LGBTQ +歧視性法律而不予資助旅行的州名單，儘管加州的立法者正在努力取消這一旅行禁令。

邦塔說，根據法律，加州將限制由州政府資助前往密蘇里州（Missouri）、內布拉斯加州 （Nebraska）和懷俄明州（Wyoming）的旅行，因為這三個州最近分別頒布了反LGBTQ+的法律。至此，美國已有一半以上的州被加州列入禁止州資助旅行的名單。

邦塔在一份聲明中稱，這些州頒布的新法律，「不僅具有歧視性，而且構成了明顯的政府越權行為，這是我們在全國範圍內看到的一個令人擔憂的趨勢。」聲明稱，「通過阻止變性人參加與其性別認同 相符的體育運動，或拒絕他們獲得關鍵的醫療保健服務，這些立法行動直接違背了包容性和多樣性的價值觀。」

邦塔說，加州的AB1887法案要求採取這一行動，該法案由聖他克拉拉縣民主黨公開同性戀身分的華裔州眾議員羅達倫（Evan Low）於2016年提出。

但邦塔沒有提到另一位LGBTQ+民主黨人、聖地牙哥州參議會臨時參議員艾金斯（Toni Atkins）今年提出了廢除該禁令的立法，取而代之的是一項名為「橋梁項目」（BRIDGE Project）的無黨派外聯活動，以鼓勵人們接受LGBTQ+群體。

加州旅行禁令讓州長紐森（Gavin Newsom）感到政治上的尷尬，因為他經常去被禁州之一的蒙大拿州（Montana）探望岳父母。紐森辦公室表示，根據AB 1887法案，這種個人和私人支付的旅行不被視為州政府贊助和資助的旅行，但拒絕透露加州是否支付了任何隨行安保人員的費用。

邦塔說，導致旅行禁令的相關州的法律「針對並邊緣化變性青年」，阻止他們「按照自己的性別認同」參加體育運動，並限制他們獲得「關鍵的性別確認醫療服務」，即變性荷爾蒙治療和手術。

關於兒童和青少年變性荷爾蒙治療和手術治療，以及出生為男性的學生以變性女孩的身份參加競技體育的問題，一直備受爭議。倡導者認為，不允許進行這些治療會導致性別青少年走上自殘和自殺的道路。

批評者質疑這些言論背後的研究，認為青春期性別不符的青少年成年後可能不再有此問題，允許對他們進行醫學上不必要且不可逆轉的治療是不道德的。批評者還稱，在競技體育中，性別認同為女孩的男孩具有身體優勢，這對女孩運動員是不公平的。

羅達倫則為AB 1887進行了辯護，認為廢除該法案相當於在眾多反LGBTQ+立法面前退縮。但支持艾金斯法案的人士認為應調整戰略，州參議會第447號法案允許直接接觸LGBTQ+社區的人們，而不是硬性規定禁止接觸。