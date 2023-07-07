企業溫室氣體排放量 加州要求公開

加州參議會兩項提案將要求企業公開溫室氣體年排放總量。（路透）

加州 參議會近日通過兩項提案，Senate Bill 253監督氣候變遷 的企業責任與Senate Bill 261處理溫室氣體造成的經濟風險，規定加州大型企業要向州政府報告說明溫室氣體排放量，對在加州經商的全美與跨國企業產生重大影響。

此案尚未獲眾議會同意，最後也需州長簽署。私人企業過去的溫室氣體排放量年報，往往只憑藉自估或委託第三方，但其中隱匿或美化的弊端卻不少。

加州目前已有法令要求能源商、工業廠與燃料廠提供年度溫室氣體排放量報告。但是SB 253與SB 261生效後，在加州經商的5300家美國企業都得向加州政府提交報告，說明他們在全球的排放量，與其對氣候變遷的影響幅度。SB 253的門檻為年利潤超過10億元，SB 261的範圍則是年營收5億元的1萬家公司。

舉例來說，亞馬遜（Amazon）、美國銀行、麥當勞、Chevron與General Motors等等企業，如果還想在加州做生意，就必須向加州提交報告，不只是加州境內生產、運輸的排放量，或美國使用者間接產生的排放量，還將納入「Scope 3」總量，也就是企業在全球各地的排放量。不過，因為全球排放可能涉及重複申報的問題，因此學者與企業都建議需要審慎以對。

不過，SB 253的提案人、參議員 威善高（Scott Wiener）卻強調，此舉確有必要，因為如此才能確保企業說到做到。SB 261的提案人、參議員史丹（Henry Stern）則強調，他的提案採用的是國際認可的標準，對企業不會產生無外負擔，只是讓所有企業都必須公開排放量，不然只有自願者公開，未免太不公平。

加州整體來說只占全球溫室氣體排放總量不到1%，且在1990年至2020年間減少了14%，但是學者卻指出，加州卻是全球氣候變遷最大的受害者之一，當歐盟、英國都已經要求企業公布溫室氣體排放量，美國聯邦的提案也在醞釀中時，正如威善高所說，「加州更該起身領頭」。